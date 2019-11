Großgoltern

Bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Großgoltern haben die Beamten einer Funkstreife den richtigen Riecher bewiesen: Sie hielten am Sonnabend gegen 2.35 Uhr einen 48-jährigen Fahrradfahrer an und bemerkten bei dem Mann Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Mann ein.

Von Andreas Kannegießer