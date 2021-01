Großgoltern

Die evangelische Kirchengemeinde Goltern will zwei Bauprojekte für die St. Blasiuskirche zusammenführen. Dazu gehören die Sanierung des mit Rissen durchzogenen Mauerwerks auf der Ostseite des Gebäudes sowie die Einrichtung eines Gemeindesaales im hinteren Bereich der Kirche. Für beide Projekte gibt es nach Angaben von Cord Hennies, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, derzeit noch keinen genauen Zeitplan. Aber noch in diesem Jahr will die Gemeinde wichtige Weichen stellen und ein Handlungskonzept erarbeiten.

Risse werden größer

Bereits seit längerer Zeit seien die Risse im Mauerwerk der Ostfassade bekannt. „Zum Teil durchgehend vom Dach bis zum Fundament“, sagt Hennies. Weil sich die Spalte offenbar an einigen Stellen weiter öffneten, wolle die zuständige Landeskirche nun tätig werden. Dazu seien jedoch zuvor detaillierte Untersuchungen über die Ursachen und möglichen Folgen der Mauerschäden erforderlich.

Anzeige

Tiefe Risse ziehen sich durch das Mauerwerk auf der Ostseite. Quelle: Frank Hermann

„Wir müssen klären, ob die Risse auch Auswirkungen auf das Dach haben und wie die Fundamente ausgeführt sind“, so Hennies. Erst danach sei einzuschätzen, wie groß der Sanierungsbedarf tatsächlich ist.

Parallel arbeitet die Kirchengemeinde weiter an ihren Planungen für die Einrichtung eines Gemeindesaales im Innern der St. Blasiuskirche. Diese Idee eines völlig neuen Raumkonzeptes beschäftigt die Golterner schon seit mehr als drei Jahren. Es soll eine Alternative für das alte und zu enge Gemeindehaus auf dem Kirchhof geschaffen werden.

Glaswand teilt die Bereiche

Auf einer Fläche von rund 90 Quadratmetern soll der künftige Gemeindesaal im hinteren Abschnitt der Blasiuskirche unterhalb des Kirchturmes entstehen. Der weitaus größere Bereich im Innern der Saalkirche aus dem 18. Jahrhundert mit Altarraum und Besucherbänken bleibt vom Umbau unberührt. Eine flexible Glaswand, die sich bei Bedarf öffnen lässt, soll laut Kirchenvorsteher Hennies beide Bereiche voneinander trennen.

Zwei Bauprojekte kommen auf dei St. Blasiuskirche zu: Die Sanierung des rissigen Mauerwerks und die Einrichtung eines neuen Gemeindesaales im hinteren Innenbereich. Quelle: Frank Hermann

Vom barrierefreien Gemeindesaal innerhalb des Gotteshauses erhoffe sich der Kirchenvorstand vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und somit auch neue Impulse für das Gemeindeleben. Zur Ausstattung gehören nach jetziger Planung sanitäre Einrichtungen und eine Teeküche. Die Vorhaben müssen noch mit dem Denkmalschutz wie auch mit dem Kirchenamt für Bau- und Kunstpflege abgestimmt werden. „Dann wäre dort zum Beispiel ein Kirchencafé als Treffpunkt denkbar“, sagt Hennies.

Ersatz für Gemeindehaus

Das alte Gemeindehaus auf dem benachbarten Kirchhof wäre dann nicht mehr erforderlich. Schon seit 2014 befasste sich der Kirchenvorstand mit verschiedenen Planungsalternativen für einen neuen Gemeindesaal – unter anderem mit einem Anbau an das bestehende Gebäude sowie mit verschiedenen Neubaukonzepten. Aber diese Konzepte wurden allesamt verworfen.

Das alte Gemeindehaus kann nicht erweitert und soll aufgegeben werden. Quelle: Frank Hermann

Um Synergieeffekte zu nutzen und um Kosten zu sparen, wollen die Kirchengemeinde und die Landeskirche beide Bauprojekte möglichst zeitgleich realisieren. „In diesem Jahr müssen wir anhand genauerer Planungen zunächst noch sehen, welche Anforderungen auf uns zukommen und wie wir die Dinge realisieren können“, so Hennies. Ein Baubeginn sei wohl erst für das Jahr 2022 zu erwarten.

Von Frank Hermann