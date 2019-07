Großgoltern - Streit um Schutzstreifen: Anlieger beschweren sich beim Dorfrundgang Beim Dorfrundgang in Großgoltern haben Anlieger dem Verwaltungsteam aktuelle Probleme geschildert. Die Parksituation in der Ortsmitte wegen der neuen Fahrradschutzstreifen bleibt ein viel diskutiertes Thema.

Anlieger an der Hauptstraße in Großgoltern kritisieren die Stadtverwaltung, weil dort einige öffentliche Pflanzbeete in ungepflegtem Zustand sind. Quelle: Andreas Kannegießer