Großgoltern

Friedrich Tatje ist ein echter Großgolterner. Nur einmal in seinem Leben ist er umgezogen – zwei Häuser weiter. Nun ist der in vielen Dingen engagierte Mann Ortsbeauftragter und damit Bindeglied zwischen seinem Ortsteil und der Stadt Barsinghausen.

Beruflich hat der heute 68-jährige schon einiges unternommen in seinem Leben. Nach einer Lehre zum Schlosser wurde er erst Maschinenbauingenieur, dann Berufsschullehrer. In seiner Zeit als Oberstudienrat an der Berufsbildenden Schule 3 in Hannover unterrichtete er angehende Kachelofenbauer und Heizungsbauer. Inzwischen ist Tatje pensioniert. Trotzdem gibt er nebenbei weiter Unterricht – angehenden Schwimmmeistern.

Zwischen Berufsschullehrer und Bergwerksführer

Tatje ist viel beschäftigt. 34 Jahre habe er die Feuerwehrkapelle geleitet, erzählt er. Auch zu Einsätzen sei er ausgerückt. Seit fast fünf Jahren gehört er zum Team des Besucherbergwerks in Barsinghausen. Am Anfang sollte er im Klosterstollen handwerklich arbeiten. „Du kannst doch schweißen“, habe man ihm gesagt. Doch auch hier siegte schlussendlich seine Begeisterung fürs Lehren. Nun zeigt er Besucherinnen und Besuchern den Stollen und erzählt von der Barsinghäuser Geschichte. Mittlerweile habe er wohl schon etwa 180 Gruppen durch die Anlage begleitet, schätzt Tatje.

Als Bergwerksführer kann er auch lange über die Geschichte seines Heimatortes Großgoltern erzählen. Auch dort habe es einen tiefen Schacht gegeben, der in seiner frühen Kindheit noch aktiv war, erinnert er sich. Als dieser Mitte des 20. Jahrhunderts geschlossen wurde, hinterließ der Bergbau perfekte Bedingung für die neu angesiedelte Industrie. „Die Infrastruktur war schon da“, erzählt Tatje. Viele Bergarbeiter konnten umgeschult werden.

Das bescherte dem Ort Steuereinnahmen, die einige Investitionen ermöglichten. „Großgoltern war damals reich“, weiß Tatje. So sei zum Beispiel der Bau des Schwimmbades finanziert worden. Das Wissen um die Geschichte des Ortes will Tatje auch in seinem neuen Amt nutzen. Die geschichtlichen Zusammenhänge zu kennen, sei von Vorteil, ist er überzeugt.

Was wird aus dem Vereinsleben?

Als Ortsbeauftragter will sich Tatje nicht auf die Interessen einer Partei festlegen. „Das soll schon überparteilich sein.“ Er selbst ist seit 50 Jahren Mitglied der CDU. Die Partei hat ihn auch für das Amt des Ortsbeauftragten vorgeschlagen. Trotzdem sei er häufig auch im Dialog mit Mitgliedern anderer Parteien.

Besorgt ist Tatje um das Kulturelle in seinem Dorf. Zwei Kneipen hätten schon vor längerer Zeit schließen müssen. In der Pandemie seien nun weitere Treffpunkte weggebrochen. Das Vereinsleben sei nach wie vor eingeschränkt, bedauert Tatje. Er hofft, dass bald wieder mehr möglich ist.

So kann man Friedrich Tatje erreichen

Zähle man Großgoltern und Nordgoltern zusammen, seien die Ortschaften mit drei Leuten im Rat der Stadt Barsinghausen vertreten. Trotzdem möchte der 68-Jährige auch Ansprechpartner für alle Großgoltener sein, die ein politisches oder verwaltungstechnisches Anliegen haben. Wer ihn sprechen möchte, könne einfach bei ihm klingeln , sagt der Ortsbeauftragte. Er wohnt an der Eckerder Straße 3, telefonisch ist er unter (05105) 64242 zu erreichen. Das, ergänzt Tatje lachend, stehe selbstverständlich alles im Telefonbuch.

Von Finn Bachmann