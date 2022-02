Kirchdorf

Im Unterrichtsalltag und bei Schulveranstaltungen ist er schnell zur Stelle: Der Schulsanitätsdienst des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) kümmert sich bei medizinischen Notfällen um die Erstversorgung der Patientinnen und Patienten. Nach zweijähriger Pause wegen Corona hat das HAG in Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) jetzt einen Lehrgang zur Ausbildung neuer Schulsanitäter und -sanitäterinnen angeboten. Alle 27 Teilnehmenden aus den Jahrgängen acht bis elf haben die Prüfungen bestanden und verstärken jetzt das HAG-Sanitätsteam.

Die neuen Schulsanitäter und -sanitäterinnen präsentieren gemeinsam mit den ASB-Ausbildern nach der Prüfung ihre Zertifikate. Quelle: Frank Hermann

Unter der fachlichen Leitung von Clemens Stummeyer (ASB) absolvierten die Jugendlichen 40 Unterrichtsstunden und demonstrierten ihre Kenntnisse zum Abschluss in einer Prüfung. Stummeyer lobte die konzentrierte Mitarbeit aller Schülerinnen und Schüler sowie die guten Ausbildungsergebnisse in Theorie und Praxis. Bereits seit etwa 25 Jahren gibt es den Schulsanitätsdienst am Schulzentrum Spalterhals. Weil zuletzt die Ausbildung neuer Helferinnen und Helfer in der Corona-Krise ausgesetzt werden musste, war das Team auf einen kleinen Kreis geschrumpft. Durch die 27 Neulinge stehen nun wieder 35 Sanitäterinnen und Sanitäter zur Verfügung.

Fast täglich im Einsatz

„Wir sind froh, dass wir diesen Dienst haben. Die Sanitäter kommen fast täglich zum Einsatz, etwa bei Kreislaufschwächen und Übelkeit im Unterricht oder bei Sportverletzungen. Dann übernehmen sie die Erste Hilfe und kennen ganz genau die Abläufe bis zur Übergabe an professionelle Helfer“, betont HAG-Leiterin Silvia Bethe.

Jugendliche des HAG und ASB-Ausbilder zeigen eine Einsatzübung. Quelle: Frank Hermann

Sie schätze den Willen und die Bereitschaft der Jugendlichen zum eigenverantwortlichen Handeln, sagt die Schulleiterin. „Unsere Schulsanitäter arbeiten immer selbstständiger in ihrem Dienst. Auf diese freiwilligen Helfer ist Verlass, wenn sie im Schulalltag gerufen werden.“ Der Schulsanitätsdienst unter der Leitung von Tobias Großheide ist eine gemeinsame Einrichtung des Gymnasiums und der benachbarten Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS). Allerdings sind derzeit keine LTS-Jugendlichen vertreten.

Schüler wollen helfen

Zu den neu Ausgebildeten gehören auch Timon (15) und Alexander (14) aus dem neunten Jahrgang. Die beiden Schüler wollen in Notfällen helfen können. „Ich weiß jetzt, was ich machen muss“, sagt Alexander. Zudem sind die beiden Jungen daran interessiert, mehr Einblicke in den medizinischen Bereich zu erhalten. „Mein Vater war Notarzt, das motiviert mich“, erklärt Timon. In der Vergangenheit haben laut Bethe schon mehrere ehemalige Schulsanitäter den Weg in einen medizinischen Beruf gewählt – zum Beispiel als Rettungssanitäter oder als Arzt.

Von Frank Hermann