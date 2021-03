Barsinghausen

Der Handballverein Barsinghausen (HVB) ist offenbar auf einem guten Weg, den bevorstehenden kompletten Führungswechsel mit Bravour zu bewältigen. Nach den Worten des HVB-Vorsitzenden Gerd Köhler hat sich ein zwölf- bis 15-köpfiges Team gefunden, das bereit ist, künftig Führungsverantwortung zu übernehmen. Der Wechsel soll während einer Mitgliederversammlung vollzogen werden, die der Verein am Donnerstag, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Barsinghäuser Glück-Auf-Halle ausrichten wird.

Im November hatte der geschäftsführende HVB-Vorstand mit den gleichberechtigten Vorsitzenden Gerd Köhler, Bernhard Schwabe, Marc-Dirk Brandes und Benjamin Köhler für viele Mitglieder überraschend erklärt, dass sich alle vier – aus unterschiedlichen Gründen – aus der Vorstandsarbeit zurückziehen wollen. Das engagierte Quartett führt den Handballverein seit dessen Gründung vor rund neun Jahren und hat insbesondere in der Jugendarbeit über die Region hinaus Maßstäbe gesetzt.

„Fester Kern“ steht bereit

Die Rücktrittsankündigung war deshalb für viele der zurzeit rund 470 Vereinsmitglieder ein Schock. Angesichts der negativen Erfahrungen in vielen anderen Vereinen schien es keineswegs selbstverständlich, ob es gelingen würde, den Vorstand komplett neu zu besetzen. Der HVB hat mit der Personalsuche eine dreiköpfige Kommission beauftragt, die recht schnell positive Signale geben konnte.

„Die Suche ist überraschend gut gelaufen“, berichtet Gerd Köhler, der im Vorstand den Bereich Jugend verantwortet. „Darauf hatte ich gehofft.“ Etwa 25 Mitglieder hätten in den vergangenen Monaten ihr Interesse an einer Mitarbeit bekundet, berichtet der Vorsitzende. Daraus sei kurz vor der Mitgliederversammlung nun ein „fester Kern“ von etwa 15 Sportlerinnen und Sportlern geworden, die Verantwortung übernehmen wollen.

Mitglieder sollen neue Satzung verabschieden

Sollte es dabei bleiben, könnte die künftige Vorstandsmannschaft sogar größer sein als das bisherige erweiterte Führungsteam, zu dem laut Köhler etwa neun Personen gehören. Die Namen der Bewerber, die an die Spitze rücken möchten, will Köhler allerdings noch nicht nennen.

Die HVB-Verantwortlichen wollen den Generationswechsel nutzen und die Mitglieder gleichzeitig über eine aktualisierte Satzung des großen Einspartenvereins abstimmen lassen. Die alte Satzung sei vor der Gründung des HVB in großer Eile formuliert worden, sagt Köhler. „Jetzt soll sie an die moderne Zeit angepasst werden.“

Anmeldung für Versammlung ist notwendig

Die Vorbereitung des Führungswechsels und der neuen Satzung sei eine arbeitsreiche Zeit gewesen, berichtet Köhler. Allein mehr als ein Dutzend Videokonferenzen habe der Vorstand absolviert. Hilfreiche Unterstützung habe es auch von Experten des Landessportbundes gegeben. Nach Köhlers Worten war das nur deshalb so reibungslos möglich, weil derzeit der Trainings- und Spielbetrieb des HVB wegen der Corona-Pandemie pausiert. „Im Normalbetrieb haben wir zu dieser Zeit Sieben-Tage-Wochen.“

Die Mitgliederversammlung am 25. März richtet der Verein nach den geltenden Corona-Hygieneregeln als Präsenzveranstaltung aus. Allerdings müssen sich alle Teilnehmer bis zum 21. März per E-Mail mit Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer an die Adresse info@basche-handball.de anmelden.

Von Andreas Kannegießer