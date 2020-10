Südliche Region Hannover

Die örtliche Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth hat eine neue Aufgabe: Die Christdemokratin ist zur Sonderbeauftragten des Entwicklungsministerium mit dem Schwerpunkt „Globale Gesundheit, One Health und Pandemieprävention“ ernannt worden. Flachsbarth, deren Wahlkreise die Kommunen im Süden der Region Hannover von Seelze über Hemmingen, Pattensen und Laatzen bis Uetze umfasst, ist bereits als Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium tätig.

„Bundesminister Gerd Müller hat mich gebeten, als Sonderbeauftragte des Ministeriums den neuen Arbeitsbereich zu koordinieren“, gab Flachsbarth am Donnerstag bekannt. Zu ihren Aufgaben zähle unter anderem die Bekämpfung von Zoonosen – Krankheiten, die wie das Coronavirus vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind. „Die Lage ist weltweit extrem herausfordernd: Mehr als 43 Millionen Menschen haben sich mit Covid-19 infiziert, über 1,1 Millionen sind gestorben.“ Länder des globalen Südens würden auch unter anderen Zoonosen wie Brucellose, Tuberkulose und Tollwut leiden, die in Europa längst besiegt seien.

„Corona wird nicht die letzte Pandemie sein“

„Corona wird nicht die letzte Pandemie sein. Die Weltgemeinschaft muss künftig besser zusammenarbeiten bei der Bekämpfung der Pandemie, der Entwicklung von Diagnostika, Impfstoffen und Medikamenten sowie bei der Prävention künftiger Seuchen“, sagte Flachsbarth, die gelernte Tierärztin ist. Im Rahmen eines Corona-Sofortprogramms würden 30 Millionen Euro in den sogenannten One-Health-Ansatz investiert. Damit sollten unter anderem neue Initiativen auf den Weg gebracht werden, etwa in der Human- und Tiergesundheit, in den Bereichen gesunde Lebensmittel, Landwirtschaft, Zugang zu sauberem Trinkwasser sowie zum Schutz der Biodiversität.

Von Johannes Dorndorf