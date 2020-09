Oft gibt es in Fällen wie dem von Kai Fritsch große Typisierungsaktionen, bei denen sich Hunderte Teilnehmer versammeln. Wegen der Corona-Pandemie ist das derzeit nicht möglich. Wer sich als möglicher Stammzellspender typisieren lassen möchte, kann sich stattdessen im Internet unter www.dkms.de/kai registrieren und ein Testset nach Hause schicken lassen. Der Abstrich erfolgt per Wattestäbchen an der Wangenschleimhaut. Er muss dann rasch per Post zurückgeschickt werden. Teilnehmer müssen gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sein. Da jede Registrierung rund 35 Euro kostet, ist die DKMS auch auf Spenden angewiesen – an das DKMS-Spendenkonto, IBAN DE 64 641 500 200 000 255 556. Verwendungszweck: LPS 383