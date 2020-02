Hohenbostel

Manege frei: Der Circus Salino gastiert von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Februar, auf dem Hohenbosteler Festplatz Am Geistfeld. Der mittelständische Zirkusbetrieb mit einer mehr als 100-jährigen Tradition verspricht ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen – mit Artistik, Jonglage, Komik und Tiernummern.

Im beheizten Zelt auf dem Festplatz zeigt der Zirkus zum Beispiel eine Kamelkarawane und einen lustigen Ziegenauftritt, Pferdedressuren, eine Wildwest-Show mit Cowboys und Lassospielen, Artistik auf dem Drahtseil, rasante Jonglage mit Kinnbalance sowie die Späße der Clowns Beppo und Banane. Heiß her geht es zudem beim Auftritt mit einem Feuerfakir.

Zuckerwatte und Tierbesuche

Zur Zirkuswelt gehören auch Zuckerwatte und Popcorn sowie weitere Speisen und Getränke für das Publikum. In der Pause dürfen die Zuschauer zudem die Tiere in den Gehegen und Stallungen besuchen.

Die Vorstellungen des Circus Salino laufen von Donnerstag bis Sonnabend, 6. bis 8. Februar, Beginn ist jeweils um 16 Uhr sowie zum Abschluss am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene. Für die Familienvorstellungen am Donnerstag, Freitag und Sonntag zahlen Erwachsene vergünstigte Preise. Der Sonnabend ist zudem ein sogenannter Omi-Tag: Großmütter haben in Begleitung von Kindern freien Eintritt.

Von Frank Hermann