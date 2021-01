Hohenbostel

Auf dem Friedhof in Hohenbostel hat die evangelische Kirchengemeinde Bördedörfer ein neues Grabfeld für sogenannte Sternenkinder geschaffen. Dort können Eltern künftig ihre Kinder bestatten, die noch im Mutterleib oder kurz nach der Geburt mit einem Gewicht unter 500 Gramm gestorben sind. Mit diesem neuen Sternenkinder-Grabfeld übernimmt die Bördegemeinde eine Vorreiterrolle für die acht evangelischen Friedhöfe im Stadtgebiet.

Noch keine Beisetzungen

Bislang gibt es in der Deisterstadt seit rund acht Jahren lediglich auf dem kommunalen Friedhof an der Hannoverschen Straße ein solches Grabfeld. Allerdings hat es dort nach Angaben von Stadtsprecher Benjamin Schrader noch keine Beisetzungen von Sternenkindern gegeben. Im Volksmund wird dieser Begriff häufig verwendet, weil die vor, während oder bald nach der Geburt verstorbenen Kinder im poetischen Sinne die Sterne im Himmel erreicht hätten, noch bevor sie das Licht der Welt erblicken durften.

Erste Überlegungen für ein besonderes Grabfeld in Hohenbostel habe die Kirchengemeinde bereits 2013 entwickelt, erinnert sich Gabriele Fütterer vom kirchlichen Friedhofsausschuss. Damals sei die Idee jedoch zunächst nicht weiter verfolgt worden. Nun gab es einen neuen Anlass. „Vor einiger Zeit wurde ich im privaten Bereich mit diesem Thema erneut konfrontiert und habe beschlossen, die Einrichtung solch eines Grabfeldes für Sternenkinder anzuregen“, sagt Fütterer. Dieser Vorschlag sei auf einhellige Zustimmung gestoßen.

Sandsteinstelen markieren Grabfeld

Zwischen zwei Sandsteinstelen, die auf ihrer Spitze ein Kreuz tragen, dürfen Eltern in Hohenbostel künftig ihre Sternenkinder in kleinen Urnen beisetzen. Eine schwarze, mit Sternen besetzte Granitplatte an einer der beiden Stelen soll das Grabfeld kenntlich machen. „Zuvor lassen wir die alten Sandsteine noch aufarbeiten und den Bereich mit Steinkanten einfassen, um das Feld abzugrenzen“, kündigt Fütterer an.

Für die Eltern, Geschwister und Angehörigen sei es wichtig, einen würdigen Ort des Erinnerns zu bekommen. „Es geht darum, eine Anlaufstelle zu haben, wo man hingehen und die verstorbenen Kinder betrauern kann“, erläutert die Hohenbostelerin.

Hilfe vom Nabu

Bei der Gestaltung des neuen Sternenkinder-Grabfeldes habe der Naturschutzbund ( Nabu) aus der Ortsgruppe Barsinghausen willkommene Hilfestellung geleistet. So empfahl der Nabu, ein Wildblumen- und Staudenbeet anzulegen – zum Beispiel mit Winterheide, Johanniskraut sowie immergrüner Teppichmispel. Wenige Meter nebenan steht zudem ein Nabu-Insektenhotel – „eingebettet und integriert in das Friedhofsgelände“, erklärt Fütterer.

Zu den neuen Bestattungsformen auf dem Friedhof Hohenbostel gehören seit Sommer 2020 zudem Baumbestattungen unter einem frisch gepflanzten Ahorn. Dort hat es mittlerweile schon vier Urnenbeisetzungen gegeben. Erweitern will die Kirchengemeinde demnächst auch die vor rund zehn Jahren errichteten Stelenkammern für Urnen.

Von Frank Hermann