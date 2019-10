Hohenbostel

Bei der an Pannen und Verzögerungen ohnehin reichen Geschichte der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hohenbostel gibt es ein weiteres Problem: Bei den Bauarbeiten am Altbau mussten auch Arbeiten zur Sicherung der Fassade ausgeführt werden, die allerdings unschöne Spuren an dem Gebäude hinterlassen haben. Zudem...