Hohenbostel

Aus noch ungeklärten Gründen ist in einer Gartenlaube in der Kleingartenkolonie an der Bäckerstraße in Hohenbostel am späten Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Mitteilung der Feuerwehr war die Alarmmeldung kurz vor 17 Uhr eingegangen, nachdem Zeugen eine Rauchentwicklung aus der Laube beobachtet hatten. Die Regionsleitstelle beorderte alle vier Ortsfeuerwehren des Löschbezirks Hohenbostel zu der Kleingartenkolonie. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Gartenlaube. Ein Trupp Feuerwehrleute unter Atemschutz drang mit einem Strahlrohr ins Innere der hölzernen Laube vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Ein weiterer Trupp unter Atemschutz führte die Nachlöscharbeiten aus. Dabei wurde dem Löschwasser laut Feuerwehr ein sogenanntes Netzmittel beigemischt. Die Chemikalie bewirkt, dass die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt wird und das Löschwasser leichter in eigentlich wasserabweisende, feste brennbare Materialien eindringen kann. Die Feuerwehrleute mussten zudem mit einer Rettungssäge Wände und Decke der Laube an mehreren Stellen öffnen, um an letzte Glutnester heranzukommen. Nach rund zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte wieder einrücken und den Brandort an die Polizei übergeben. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Von Andreas Kannegießer