Hohenbostel

Kathrin Lischitzki wohnt mit ihrer Familie an der Anliegerstraße Am Vogelbrink – und ärgert sich über die fehlenden Bürgersteige dort. Insbesondere für Kinder sei es mitunter gefährlich, sich die Fahrbahn mit den Autos zu teilen. Damit der Weg für Fußgänger sicherer wird, wünscht sich Lischitzki den Bau eines Gehwegs oder den Umbau der Anliegerstraße zu einer Spielstraße. Allerdings sieht die Stadtverwaltung derzeit keine Möglichkeit, ihren Wunsch zu erfüllen.

Stets ein mulmiges Gefühl

Zugunsten des Klimaschutzes verzichtet die Familie Lischitzki für kurze Strecke auf das Auto – etwa für den Weg zum Bäcker, zur Schule und zum Schulbus. Weil in ihrer Straße aber ein Fußweg fehle, sorge sie sich um die Sicherheit ihrer Kinder. „Die meisten Autofahrer halten sich nicht an Tempo 30“, sagt die Hohenbostelerin. Sie habe stets ein mulmiges Gefühl, wenn ihre Kinder allein auf der Straße unterwegs seien.

Für ihren elfjährigen Sohn Paul sei es klar, dass er besonders aufmerksam auf der schmalen Fahrbahn gehe – zumal der Vogelbrink an einem steilen Hangabschnitt liege. „Manchmal muss ich schnell zur Seite springen, wenn ein großes Auto kommt. Vor allem in der Dunkelheit“, erzählt Paul. Emily (9) aus der Nachbarschaft bestätigt diese Erfahrungen: „Wir müssen schon sehr aufpassen, wenn die Autos auf der engen Straße so schnell fahren“.

Erneuerung nicht geplant

Als beste Lösung favorisiert Lischitzki den Umbau in eine Spielstraße oder in einen verkehrsberuhigten Bereich nach dem Vorbild der Oberen Straße in der Barsinghäuser Kernstadt. Für solch eine Grundsanierung mit einem höhengleichen Ausbau für Fußgänger und Autos macht die Stadtverwaltung ihr jedoch keine Hoffnungen: Eine Erneuerung sei mittelfristig nicht geplant, und damit werde sich an der bestehenden Situation vorerst nicht verändern, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt.

Für den Bau eines einseitigen Gehweges reiche die sechs bis sieben Meter breite Straße Am Vogelkamp ebenfalls nicht aus. Weil allein die Fahrbahn mindestens fünf Meter breit sein müsse, sei dort die Einrichtung eines Gehweges „schwierig bis unmöglich“, erläutert die Stadt. Gleichwohl sei diese Bauweise nicht ungewöhnlich, denn in der Stadt Barsinghausen seien viele Straßen ohne eigenen Gehweg für Fußgänger angelegt.

Nicht lockerlassen

Solche Antworten seien natürlich nicht besonders ermutigend,sagt Lischitzki. Dennoch wolle sie nicht lockerlassen. „Gerade in Zeiten der Klimakrise sollte alles Mögliche dafür unternommen werden, dass möglichst viele Menschen sicher zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren können“, betont sie.

Von Frank Hermann