Hohenbostel

Wenn der Bildungsverein Stemmer Spatzen auf der kleinen Bühne des evangelischen Gemeindehauses in Hohenbostel seine Kulturtüte öffnet, dann haben Hobby- und Freizeitkünstler aus der Region Hannover ihren großen Auftritt. Musiker, Clowns sowie Theater- und Marionettenspieler beteiligten sich am Sonnabendnachmittag am 22. Programm der Veranstaltungsreihe. Nahezu 60 Besucher im Gemeindesaal belohnten die Kleinkünstler für ihre Auftritte mit reichlich Applaus.

Das Quartett LiLy präsentiert Lieder und Lyrik vor rund 60 Besuchern im Gemeindehaus. Quelle: Frank Hermann

Seit der ersten Kulturtüte im Januar 2009 haben sich mittlerweile mehr als 80 Künstler an der Reihe mit Vorstellungen jeweils im Frühjahr und im Herbst beteiligt. Zu den Stammgästen auf der Bühne gehören unter anderem Arno A. Marx mit seiner Konzertgitarre sowie die Theatergruppe Dreigestirn aus Egestorf mit Sigrid Oberheide, Gerlinda Wojak sowie Ursula und Horst Rieger. Der Gitarrist spielte am Sonnabend Stücke von Reynaldo Hahn, Hoagy Carmichael und Maria Linnemann. Direkt im Anschluss brachte das Dreigestirn humorvoll-amüsante Geschichten aus dem täglichen Leben auf die Kleinkunstbühne.

Marionetten auf der Kleinkunstbühne

Außerdem zeigten die Marionettenspieler Gabriele und Dietmar Zenner mit ihren Puppen die „Geschichte von Saigunda und Goyan; und warum die Kirschen so oft zu zweit am Baum hängen“. Während der Aufführung las Herma Dreyer das Märchen vor. Mit Liedern von Carl Maria von Weber und Ludwig Uhland sowie mit einer musikalischen Improvisation beteiligte sich das Ehepaar Jäger an der 22. Kulturtüte.

Nach ihren Premierenauftritten im Frühjahr kehrten auch das Clowns-Duo Cocolorix mit Christina Städtler und Rainer Hospodarz aus Hannover sowie das Quartett LiLy mit Ingrid und Rainer Thon sowie Elke und Jürgen Wolfgram auf die Kleinkunstbühne zurück. Im Quartett LiLy – LiLy steht für Lieder und Lyrik – mischt mit Rainer Thon und Jürgen Wolfgram der neue Vorstand des Bildungsvereins Stemmer Spatzen mit.

Thon moderiert die Reihe

Die bisherige Vereinsvorsitzende Angelika Heydrich hat dieses Amt nach zehn Jahren an ihren Stellvertreter Rainer Thon abgegeben. Dessen Aufgaben als Vereinsvize hat jetzt Jürgen Wolfgram übernommen. Angelika Heydrich will künftig „aus der zweiten Reihe“ für den Verein tätig bleiben. „Zehn Jahre als Vorsitzende sind genug. Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Zeit für private Dinge“, erläuterte Heydrich, die auch die Moderation für die Kulturtüte-Reihe an Rainer Thon abgegeben hat.

Der Termin für die 23. Kulturtüte steht bereits fest: Bühne frei für jedermann heißt es wieder am Sonnabend, 14. März, um 15.30 Uhr im Gemeindehaus Hohenbostel.

Von Frank Hermann