Holtensen

Im Wohn- und Arbeitsumfeld der Lebenshilfe auf dem ehemaligen Jahnke-Hof hat die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen starke Spuren hinterlassen. Zum Schutz vor einer Infektion mussten die Werkstätten auf dem Gelände schließen, Bewohner durften die Einrichtung nicht verlassen. Allmählich kehrt der reguläre Alltagsbetrieb zurück, und die Werkstattplätze für Menschen mit Behinderungen sind zum großen Teil wieder belegt. Das inklusive LebensArt-Café und der angeschlossene Hofladen öffnen nach langer Corona-Pause voraussichtlich Anfang September.

„Im Lockdown durften unsere Bewohner bis zu drei Monate das Gelände nicht verlassen. Da galten für uns die gleichen Regeln wie für die Pflegeheime“, sagte Wohnbereichsleiterin Joanna Stark bei einem Informationsbesuch der SPD-Politiker Matthias Miersch, Steffen Krach und Reinhard Dobelmann. Auf dem Hof der Lebenshilfe in Holtensen wohnen derzeit 30 Frauen und Männer mit Behinderungen im Alter von 30 bis 76 Jahren. Für alle Bewohner gibt es eine 24-Stunden-Betreuung durch Fachkräfte wie etwa Heilerziehungs- und Altenpfleger.

Vereinsamungen vermeiden

Laut Starke „durfte gar nichts stattfinden, auch keine Therapien“. Viele Bewohner haben nach Angaben von Cordula Wilberg, pädagogische Leiterin der Lebenshilfe, unter den Einschränkungen und unter den fehlenden Außenkontakten besonders gelitten. „Unser Bemühen ging dann dahin, Einzelbetreuungen zu ermöglichen, um Vereinsamungen und schlimmstenfalls Aufenthalte in der Psychiatrie zu vermeiden“, betonte Wilberg.

Auch die Werkstätten mit Plätzen für rund 80 Personen mit Beeinträchtigungen mussten ihre Arbeit einstellen und waren geschlossen. Mehrere Frauen und Männer setzten ihre Tätigkeit in Heimarbeit fort – zum Beispiel Konfektionierungsarbeiten für eine große Drogeriekette. Mittlerweile seien nahezu alle Bewohner und Mitarbeiter geimpft – und 75 Prozent der Werkstattplätze wieder belegt. „Aber einige trauen sich immer noch nicht wieder in die Werkstatt zurück“, sagte Cordula Wilberg und sprach von einer „Findungsphase in der Werkstatt“.

Folgen der harten Einschnitte

Diese Schilderungen von der Situation in der Lebenshilfe wertet der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch als Beleg für mögliche Folgeschäden, die durch harte Einschnitte in der Corona-Krise entstehen können. Die individuellen Schicksale vieler Menschen seien „zum Teil verheerend“. Miersch ist sicher: „Einen dritten Lockdown würde unsere Gesellschaft nicht durchhalten. Solche absoluten Entscheidungen können wir vor den Menschen nicht mehr rechtfertigen.“

Während die Arbeit in den Lebenshilfe-Werkstätten wieder angelaufen ist, ruht der Betrieb im inklusiven LebensArt-Café und im benachbarten Hofladen noch. „Wir wollten erst die Sommerferien und die weitere Corona-Entwicklung abwarten“, erläuterte Joanna Starke und kündigte eine Wiedereröffnung für Anfang September an. Das vor fünf Jahren im sanierten Torhaus des ehemaligen Jahnke-Hofes eingerichtete Café mit 15 Arbeitsplätzen für Service und Verkauf habe sich als beliebtes Ausflugsziel sehr gut etabliert.

Von Frank Hermann