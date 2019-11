Holtensen

Mehr als 15 freiwillige Helfer haben am Sonnabend mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr den sogenannten Notteich in Holtensen gereinigt. Nahezu vier Stunden lang waren die Frauen und Männer mit Schaufeln und Eimern im Einsatz, um den Teich von Schlamm und Morast zu befreien. Feuerwehrleute stellten die Verkehrssicherung her, damit landwirtschaftliche Maschinen den manuellen Arbeitseinsatz unterstützen konnten.

Freiwillige Helfer reinigen mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr den Notteich von Schlamm und Morast. Quelle: Privat

Auf Initiative von Heinz-Jürgen Seegers und der Dorfwerkstatt Holtensen, einem lockeren Zusammenschluss engagierter Einwohner aus dem kleinen Barsinghäuser Ortsteil, haben sich die Helfer zu diesem Reinigungs- und Pflegeeinsatz verabredet. Zuletzt war der Teich vor rund zehn Jahren gereinigt worden. „Nun hoffen wir natürlich alle, dass wir zumindest für die nächsten zehn Jahre wieder einen schönen Teich in unserem Dorf haben“, sagt Gerald Schroth von der Dorfwerkstatt Holtensen.

Einst Quelle des Riehebachs

Laut Schroth speiste der Teich vor etwas 50 Jahren als Quelle den Riehebach, der von Holtensen zunächst nach Kolenfeld und dann in die Südaue floss. Mit dem Bau des benachbarten Wasserwerks Forst Esloh zwischen Holtensen, Ostermunzel und Dedensen versiegte die zuvor ergiebige Quelle. Später diente der Teich zur Regenentwässerung und führte daher einen stetigen Wasserstand von etwa 1,50 Metern.

„Im Laufe der Jahren fielen aber immer wieder Laub und Äste in den Teich. Damit ging dann in der Folge auch der Wasserstand immer weiter zurück“, erläutert Schroth.

Ideen für das Dorf

Die Dorfwerkstatt Holtensen besteht seit dem Frühsommer 2018 und soll eine Plattform für Ideen, Wünsche und Projekte innerhalb der örtlichen Gemeinschaft sein. Das Projekt sei darauf ausgerichtet, dass der kleine Ortsteil im Norden der Deisterstadt auch weiterhin als attraktives Dorf im Calenberger Land erhalten bleibe.

Von Frank Hermann