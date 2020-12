Holtensen

Die jungen Mitglieder der Kinderfeuerwehr Holtensen, die sogenannten Löschkrümel, haben trotz Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht auf ihre Weihnachtsfeier verzichten müssen. Die hatte allerdings eine ganz andere Form als sonst: Im Kostüm des Weihnachtsmannes und des Christkinds brachten Ortsbrandmeister Karsten Sieveritz und Kinderwartin Ulli Sieveritz allen 16 Löschkrümeln aus Holtensen, Barrigsen, Ostermunzel und Groß Munzel jeweils einen kleinen Weihnachtsbaum sowie eine bunte Tüte mit Geschenken und Aufgaben nach Hause an die Wohnungstür. In der Tüte befanden sich unter anderem elf Zettel mit kleinen Aufgaben, die individuell zu erledigen waren: das Schmücken des gelieferten Weihnachtsbaums etwa und das Singen eines Weihnachtsliedes sowie Topfschlagen mithilfe der Eltern.

Malte (9) freut sich über den Weihnachtsbaum und die Aufgabentüte, die ihm Ulli und Karsten Sieveritz nach Hause gebracht haben. Quelle: Privat

Kinder schicken Videos und Bilder

Außerdem galt es – mit einem neuen Blinki aus der Tüte am Oberarm – gemeinsam mit den Eltern noch einen Spaziergang durch das eigene weihnachtlich geschmückte Dorf zu machen. Noch bevor Karsten und Ulli Sieveritz nach ihrer Rundtour zu den Löschkrümeln wieder zu Hause waren, hatten sie schon mehr als 70 Videos und Bilder von den Aufgaben ihrer Schützlinge auf ihre Handys geschickt bekommen und konnten so auch an den häuslichen Weihnachtsfeiern teilhaben. Zwar waren die Löschkrümel von der neuen Form der Feier begeistert, wie Ulli Sieveritz berichtet. „Aber im nächsten Jahr wünschen sich alle wieder eine Weihnachtsfeier im Feuerwehrhaus.“

Überall strahlende Gesichter: Die Holtenser Löschkrümel haben Fotos vom Baumschmücken an Kinderfeuerwehrwartin Uli Sieveritz zurückgeschickt. Quelle: Privat

Von Andreas Kannegießer