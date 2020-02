Barsinghausen-Holtensen

Bürger, Politik und Stadtverwaltung sind sich so einig wie sonst nur sehr selten: An der Von-Holthusen-Straße in Holtensen muss zwischen der Ortsmitte und der Einmündung in die Landesstraße 392 dringend ein Gehweg gebaut werden. Nur so lässt sich die Sicherheit von Fußgängern auf dem Weg zur Bushaltestelle an der Landesstraße verbessern. In der Praxis ist der Gehwegbau aber nicht so einfach umzusetzen: Es gibt technische Probleme, weil zu wenig Platz ist und auch die Region Hannover ziert sich bei der Mitfinanzierung des Projekts.

Wer derzeit zu Fuß von der Bushaltestelle an der Landesstraße ins Dorf will, muss bisher den unbefestigten, grasbewachsenen Seitenstreifen nutzen, um nicht Gefahr zu laufen, von Autofahrern übersehen und angefahren zu werden. Bereits im Herbst 2018 hatte der Rat auf Antrag der CDU beschlossen, dass die Verwaltung möglichst einen kombinierten Geh- und Radweg planen und mit der Region als zuständige Straßenbaubehörde Verhandlungen über Bau und Finanzierung führen solle.

Region will nicht zahlen

Wie Ingenieur Stefan Recht vom Fachdienst Tiefbau in der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete, hat die Region Hannover bei einem Ortstermin die finanzielle Beteiligung am Bau des Weges aber abgelehnt. Die für die Kreisstraße zuständige Behörde sehe aufgrund geringer Verkehrszahlen keinen Bedarf für den kombinierten Geh- und Radweg. Obendrein habe die Regionsverwaltung angemerkt, dass Geh- und Radwege am direkten Fahrbahnrand nicht optimal seien und gemäß Richtlinien zwischen Fahrbahn und Weg ein 1,75 Meter breiter Trennstreifen angelegt werden müsste.

Diese Bedingung ist allerdings schwer umzusetzen: Neben dem Seitenstreifen verläuft ein Entwässerungsgraben, und dahinter steht eine Baumreihe, sodass die Möglichkeiten für die Straßenplaner stark eingeschränkt sind. „Es ist kompliziert“, sagte Recht und sprach von einer „insgesamt schlechten Ausgangslage“ für die Umsetzung. Zudem beharrt die Region auf einem formellen Planfeststellungsverfahren unter Beteiligung der Wasserbehörde.

Neuer Weg abseits der Fahrbahn?

Denkbar ist aus Sicht der Stadtverwaltung, dass ein Geh- und Radweg hinter der Baumreihe angelegt wird – auf einem Grundstück, das erst gekauft werden müsste. Das Ganze, so viel steht offenbar fest, wäre nur mit viel Zeitaufwand zu realisieren. Exakte Schätzungen zu den Kosten sind nach den Worten von Stefan Recht nur schwer möglich – der Fachdienst Tiefbau geht aber von mindestens 400.000 Euro aus.

Die Ratspolitiker wollen trotz der Probleme an dem Bauvorhaben festhalten. „Wichtig ist, dass der Weg für die Holtenser Bürger tatsächlich kommt“, sagte Max Matthiesen ( CDU). Die Stadtverwaltung soll nun laut Beschluss eine Planungsvereinbarung mit der Region Hannover abschließen und ein Ingenieurbüro beauftragen, das die ersten Planungsschritte in Angriff nimmt. Gleichzeitig soll es weitere Kontakte mit der Region geben, um die Frage der Kostenübernahme noch einmal zu diskutieren. „Uns stört, dass wir aus der Stadtkasse übernehmen sollen, was eigentlich Sache der Region wäre“, betonte Ulrich Burkat von der SPD.

Lesen Sie auch

Von Andreas Kannegießer