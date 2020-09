Barsinghausen

Zum Auftakt der neuen Kultursaison 2020/2021 präsentiert der Verein Calenberger Cultour & Co. (CC&Co.) am Sonnabend, 26. September, den bekannten TV-Hundeexperten Holger Schüler mit seinem neuen Live-Programm „1, 2 oder 3“. Die zweistündige Bühnenshow beginnt um 20 Uhr im Theater Am Spalterhals in Barsinghausen.

Lehrreich wie ein Besuch in der Hundeschule

Holger Schüler weiß mit Hunden und mit Menschen umzugehen. Das zeigt er in seiner Fernsehserie „Der Hundeversteher“ ebenso wie in seinen Liveauftritten vor Publikum: So lehrreich wie ein Besuch in der Hundeschule, so amüsant wie ein Comedy-Abend und vor allem so nah an der Realität, dass sich die Zuschauer schnell in die beschriebenen Situationen hineinversetzen können.

In seinem Live-Programm zeigt Schüler die richtige Herangehensweise bei der Arbeit mit dem Hund auf ganz neue Weise – lehrreich, lustig und ohne Tricks. Sein Ziel ist es, ein Team aus Mensch und Hund zu bilden und in harmonischen Einklang zu bringen.

Basis der Arbeit ist die Kommunikation

Bereits seit mehr als 20 Jahren arbeitet der Hundeversteher intensiv mit Hund und Herrchen. „Die Basis meiner Arbeit ist die Kommunikation miteinander und die Bindung zueinander“, sagt Schüler.

Der Eintritt für die Schüler-Show am Sonnabend, 26. September, im Theater Am Spalterhals kostet zwischen 14 und 23 Euro für Erwachsene sowie 7,50 Euro für Schüler. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Barsinghäuser Geschäftsstelle von HAZ und NP, Marktstraße 10. Hunde dürfen nicht mit in das Theater gebracht werden.

Von Frank Hermann