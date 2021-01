Hannover

Die Deutsche Bahn, ihre Planer und die Politik begeben sich auf eine Langstrecke. Mit einem sogenannten Planungsdialog hat am Donnerstagabend das Verfahren für den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Hannover und Bielefeld begonnen. Anliegerkommunen, Verbände und Bürgerinitiativen sollen mitreden dürfen. Der Dialog musste wegen der Corona-Pandemie als Livestream über die Bildschirme gehen. Wann gebaut werden kann, steht längst nicht fest.

Die Bahn setzt auf Transparenz

„Das ist kein Projekt wie jedes andere, sondern ein großer Schritt für die Verkehrswende. Wir planen auf einer Achse von europaweiter Bedeutung“, sagte Manuela Herbort, Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Niedersachsen und Bremen. Dies solle von Beginn an transparent für alle Interessenten angegangen werden. Davon gibt es einige: Für das Onlinedialogforum hatten sich bereits zum Auftakt um 18 Uhr mehr als 1000 Besucher eingeloggt.

Bei dem Milliardenvorhaben geht es darum, durch Neu- und Ausbauvarianten um zwei Gleise die Fahrzeiten zwischen Berlin, Hannover, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland zu verkürzen. Im Abschnitt zwischen Hannover und Bielefeld ist ein ICE derzeit 48 Minuten unterwegs. Fernzüge sollen künftig mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Stundenkilometern durch die Landschaft brausen; auch der Regionalzug- und der Güterzugverkehr sollen profitieren. Der Trassenausbau ist wichtig für den sogenannten Deutschlandtakt, der bundesweit schnelleres Reisen, getaktete Fahrpläne und damit bessere Umsteigemöglichkeiten vorsieht.

Bürgerinitiativen haben sich formiert

Das Vorhaben scheidet die Geister. Längs eines möglichen Streckenverlaufs haben sich auch in der Region Hannover wegen der Eingriffe in Landschaft und Natur sowie wegen befürchteter Lärmbelastung Bürgerinitiativen gebildet. Auch einige Kommunen sehen die Planungen kritisch bis ablehnend. Auf der anderen Seite erhofft sich etwa die Stadt Minden eine bessere Anbindung an das Intercity-Netz.

Enak Ferlemann ( CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, verwies auf Deutschlands Klimaziele, die ohne mehr Verkehr auf Schienen und weniger auf Straßen nicht zu erreichen seien. „Wir starten deshalb heute ein völlig ergebnisoffenens Verfahren“, betonte er. Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann ( CDU) bezeichnete den Dialog mit Bürgern und Interessengruppen als Grundvoraussetzung. „Ich habe in Gesprächen bemerkt, dass viele konstruktiv mitarbeiten wollen. Eine bloße Nicht-vor-meiner-Haustür-Haltung ist selten“, sagte er.

Suche in einem ellipsenförmigen Raum

Die Strecke soll in einem sogenannten Suchraum gefunden werden, der ellipsenförmig zwischen Hannover, Hameln, Minden und Bielefeld liegt. Im Vorfeld sind fünf Modellvarianten im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt worden, um belastbare Hinweise auf Kosten und Machbarkeit zu erhalten. Ob eine davon in Zukunft zur Gänze oder wenigstens in Teilen zur tatsächlichen Trassenführung wird, steht noch in den Sternen.

Das sind die fünf Vorschläge:

Variante 1:

Sie stammt aus dem Bundesverkehrswegeplan, wurde schon 2016 veröffentlicht und sieht unter anderem Ortsumfahrungen von Wunstorf, Bückeburg und Minden vor. Die Baukosten sind mit knapp 1,9 Milliarden Euro vergleichsweise gering, aber die mögliche Fahrzeitersparnis liegt nur bei acht Minuten. Sie gilt deshalb als unwahrscheinlich.

Variante 2:

Das Modell sieht eine Neubaustrecke entlang der Autobahn 2 vor, umfasst insgesamt 31 Streckenkilometer im Tunnel sowie mehrere Talbrücken. Anwohner würden bei dieser Variante weniger unter Schienenlärm leiden, auch können die Züge mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sein. Allerdings würde der Bau nach derzeitiger Kalkulation knapp 5,9 Milliarden Euro kosten.

Variante 3:

Auch diese Variante orientiert sich zunächst mit einer Neubaustrecke an der Autobahn 2, würde aber früher in die schon bestehende Strecke einfädeln. Die Fahrzeit zwischen Hannover und Bielefeld würde sich um 14 Minuten verkürzen, die Kosten lägen bei 5,5 Milliarden Euro. Die Anforderungen, die der Deutschlandtakt an den Fahrzeitgewinn stellt, würden nicht erfüllt.

Variante 4:

Sie ähnelt der Variante 3, ist aber gegenüber dieser abgespeckt, weil auf einen Ausbau der bestehenden Strecke zwischen Bad Oeynhausen und Bielefeld verzichtet würde. Die Kosten fielen entsprechend mit 4,5 Milliarden Euro geringer aus, allerdings steigt die Fahrzeit noch einmal. Eine Umsetzung gilt als unwahrscheinlich.

Variante 5:

Hierbei sind zunächst nahe der bestehenden Strecke zusätzliche Gleise vorgesehen; im weiteren Verlauf Richtung Westen orientiert sich diese Variante dann wieder an der Autobahn 2. Wunstorf würde umfahren, das Wesergebirge mit einem Tunnel unterquert. Die Fahrtzeit würde sich um 17 Minuten verringern, die Baukosten lägen bei knapp 4,9 Milliarden Euro. Unter den fünf Modellvarianten ist sie der Favorit des Bundesverkehrsministeriums, weil sie nach Einschätzung des Hauses das beste Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen aufweist.

Zwei Jahre bis der Korridor steht

Die Bahn wird demnächst damit beginnen, sogenannte Infomärkte für die allgemeine Öffentlichkeit und Plenen für Verbände und andere Interessengruppen anzubieten. Peter Mantik, Sprecher des Konzerns für Großprojekte in Norddeutschland, schätzt, dass es zwei Jahre dauern könnte, bis ein Trassenkorridor gefunden ist. „Danach beginnen erst die eigentlichen Planungen“, sagt er. Über einen möglichen Baubeginn will Mantik nicht spekulieren.

Über den Planungsstand bei der ICE-Trasse will die Bahn fortlaufend auf der Internetseite www.hannover-bielefeld.de informieren.

Von Bernd Haase und Michael Evers