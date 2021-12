Hannover

Vor einem knappen Jahr hat das Verfahren zum Ausbau der ICE-Strecke von Hannover nach Bielefeld begonnen. Einen konkreten Streckenverlauf gibt es noch nicht, aber sogenannte Grobkorridore, für die nun genauere Untersuchungen anstehen. Einer davon orientiert sich zwischen der Landeshauptstadt und Bad Oeynhausen an der bestehenden Trasse. Deren Ausbau favorisieren unter anderem Umweltverbände gegenüber Neubauvarianten.

Allerdings hätte auch diese Lösung erhebliche Auswirkungen, wie Sonja Beuning, Fachbereichsleiterin für Planung und Raumordnung bei der Region Hannover, im zuständigen Ausschuss der Regionsversammlung erläuterte. „Der Querschnitt der Strecke würde sich vollständig ändern, kein Bestandsgleis bliebe erhalten“, betonte sie und berief sich dabei auf Untersuchungen durch die Deutsche Bahn.

Auch Wohngebäude stehen im Weg

Als Folge müssten laut Beuning im Bereich Seelze Wohngebäude weichen, dazu wären ein Neubau der Göxer Landstraße sowie eine neue Mittellandkanalbrücke erforderlich. Auch in Wunstorf gehe es nicht ohne Eingriffe in private Grundstücke, außerdem müssten umfangreiche Umbauten im Bahnhof vorgenommen werden. Im benachbarten Haste im Kreis Schaumburg wären ebenfalls Wohngebäude sowie ein Kindergarten im Weg.

Bei dem Milliardenprojekt geht es darum, durch Neu- und Ausbauvarianten die Fahrtzeit zwischen Berlin, Hannover, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland zu verkürzen. Der Trassenausbau hängt mit dem vom Bundesverkehrsministerium geplanten sogenannten Deutschlandtakt zusammen, der bundesweit schnelleres Reisen, getaktete Fahrpläne und bessere Umsteigemöglichkeiten zum Ziel hat. Das Ministerium strebt mit dem Takt eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Personenverkehr und 70 Prozent mehr Güterverkehr auf der Schiene an als bisher.

Vorgabe: Es geht um 17 Minuten Fahrzeit

Für den Abschnitt zwischen Hannover und Bielefeld gilt dabei die Vorgabe, die Fahrzeit für Schnellzüge von derzeit 48 auf 31 Minuten zu senken. Dafür müssten ICEs Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern in der Stunde erreichen, außerdem sollen auch Güter- und Regionalzüge profitieren. Dazu sind vier Gleise erforderlich – im Bereich zwischen Wunstorf und Minden gibt es derzeit aber nur zwei.

Gelb unterlegt sind die Bereiche dargestellt, die die Bahn für geeignet für eine Trasse hält. Der Ausschnitt zeigt den Bereich westlich von Hannover. Quelle: Deutsche Bahn AG

Die Bahn prüft nicht nur den Ausbau, sondern auch Neubaustrecken. Dazu hat sie die Grobkorridore ermitteln lassen, also Bereiche mit einer Breite von bis zu zehn Kilometern, in denen die Auswirkungen auf Natur, Umwelt, Trinkwasser und Wohngebiete geringer sind als anderswo. Der Korridor im Bereich der bestehenden Strecke ist der nördlichste. Ein weiterer orientiert sich von der Region Hannover bis kurz vor Bielefeld an der Autobahn 2. Weil dadurch auch Barsinghäuser Gebiet betroffen wäre, haben sich dort wie auch in Seelze Bürgerinitiativen zu Wort gemeldet. Der am südlichsten gelegene Korridor berührt die Bereiche von Hessisch Oldendorf und Extertal. Teilweise sind diese Hauptrouten durch dünnere Äste miteinander verbunden.

Naturschützer kritisieren Vorgehen der Bahn

Dieses Vorgehen haben sechs Naturschutzverbände aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kritisiert und halten der Bahn vor, nicht an einem ergebnisoffenen Dialog interessiert zu sein. „Die betroffenen Regionen in Niedersachsen und Ostwestfalen-Lippe wollen mit beeindruckender Einigkeit eine Trassenführung entlang der Bestandstrecke, aber die scheint gegenwärtig kaputtgeprüft zu werden“, sagt Eva von Löbbecke, stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzverbandes Niedersachsen (NVN). Eine fast gradlinig verlaufende neue Betontrasse sei mit dem Natur- und Landschaftsschutz unvereinbar, heißt es vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Niedersachsen.

Nach Ansicht der Naturschützer und unter der Berufung auf Gutachten wäre der Deutschlandtakt auch mit einer Fahrzeit von 40 Minuten und einer damit verbundenen Geschwindigkeit von 230 Kilometern in der Stunde erreichbar. Damit sei der Ausbau der Bestandsstrecke möglich, das Projekt könne dann schneller im Sinne des Klimaschutzes und der notwendigen Verkehrswende geplant und umgesetzt werden. Dies bestreitet die Bahn und verweist auf Ziel- und Rahmenvorgaben des Bundesverkehrsministeriums.

Bau beginnt voraussichtlich erst in zehn Jahren

Bis zum kommenden Frühjahr will die Bahn den möglichen Streckenverlauf weiter eingrenzen und 1000 Meter breite sogenannte Trassenalternativen vorlegen. Ende 2022 sollen dann Antragsvarianten für raumordnerische Prüfungen feststehen. Um bauen zu können, benötigt der Bahn am Ende einen konkreten Streckenverlauf und eine abschließende Planfeststellung oder alternativ ein Maßnahmegesetz, das der Bundestag beschließen müsste.

Das alles wird dauern. „Es werden voraussichtlich noch zehn Jahre vergehen“, teilt die Bahn auf der Internetseite www.hannover-bielefeld mit, auf der sie fortlaufend über den Planungsstand informiert. Entsprechend gibt es auch noch keine genauen Angaben über die Kosten, sondern nur Schätzungen. Sie bewegen sich in einer Größenordnung von bis zu 6 Milliarden Euro.

Von Bernd Haase