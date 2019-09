Barsinghausen

Viele Unternehmen aus der Bauwirtschaft in der Region klagen über Nachwuchsmangel, immer häufiger bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt. Das Barsinghäuser Bauunternehmen Voss-Bau setzt jetzt auf junge Flüchtlinge als Nachwuchskräfte. Zwei der drei Auszubildenden, die zum Monatsanfang ihre Ausbildung als Maurer begonnen haben, stammen aus Afghanistan.

„Zum ersten Mal seit mehreren Jahren ist es uns damit gelungen, unsere drei Ausbildungsplätze zu besetzen“, sagt Voss-Bau-Geschäftsführer Karl-Heinz Neddermeier. In den Vorjahren habe sein Unternehmen mal einen, mal zwei, mal aber auch gar keinen Azubi einstellen können, berichtet der Bauunternehmer.

Einstellung hat gepasst

Die Ausbildung bei Voss-Bau begonnen haben die beiden Afghanen Sharam Darvishi (18) und Yosof Hekmat (19) sowie der 17-jährige Daniel-Sebastian Tarasiewicz, der in Polen geboren worden ist. Alle drei haben in der Berufsbildenden Schule Springe (BBS) zuvor die einjährige Berufsfachschule Bautechnik absolviert und in dieser Zeit Praktika bei Voss-Bau absolviert. Sowohl in der BBS als auch während der Praktika hatten alle drei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. „In den Jungs steckt Potential drin“, sagt BBS-Ausbildungsleiter Jos Teesink. Darvishi habe während der Zeit an der BBS sogar schon Führungsqualitäten erkennen lassen.

Auch bei den Praktika haben sich die jungen Männer bewährt. „Die Einstellung hat gepasst“, sagt Voss-Bau-Ausbilder Christoph Gudat. Nach den guten Erfahrungen mit den Nachwuchskräften wollte das Barsinghäuser Bauunternehmen nicht riskieren, dass die angehenden Maurer von einem anderen Bauunternehmen abgeworben werden. Deshalb seien bereits im vergangenen Jahr Vorverträge abgeschlossen worden, berichtet Gudat.

Maurer als Traumberuf

Die beiden jungen Afghanen sind vor rund vier Jahren nach Deutschland gekommen und leben derzeit in Empelde. Beide haben Deutsch gelernt und können sich in dieser Sprache inzwischen ohne Probleme verständigen. „Ich wollte beruflich schon immer etwas Körperliches machen“, sagt Sharam Darvishi. „Maurer ist mein Traumberuf“, sagt auch Yosof Hekmat. Der 19-Jährige hat auch schon Ziele für die Zeit nach seiner Ausbildung. „Ich will danach weitergehen und die Meisterschule machen“, sagt er. Wegbegleiter Jos Teesink ist optimistisch, dass Hekmat dieses Ziele erreichen wird. „Die kriegen das hin“, sagt er.

Karl-Heinz Neddermeier kann angesichts der vergleichsweise guten Bezahlung von Fachkräften am Bau nicht verstehen, warum es so schwer ist, Nachwuchskräfte zu finden. „Ausgelernte Fachkräfte können sich mit ihrem Einkommen oft mit Akademikern in deren erstem Job messen“, sagt der Bauunternehmer.

Von Andreas Kannegießer