Barsinghausen

Hört, hört: Künstlerin Franziska Windisch hat eine Klangkunstinstallation in der Mauer unter der Klosterlinde aufgebaut. In den fünf zugemauerten Fensternischen entstehen Töne in unterschiedlichen Klangfarben – und sollen die Neugier des Publikums zwischen Rathaus und Kloster wecken. Die Installation ist ein Beitrag zum Intraregionale-Festival, das mehrere Kunstvereine vom 13. Juni bis zum 18. Juli in der Region Hannover veranstalten.

Vor jeder Fensterbucht in der Klostermauer hat Franziska Windisch eine Platte aus hartem Birkenholz montiert. Kleine Körperschallwandler, wie sie auch in üblichen Lautsprechern zum Einsatz kommen, erzeugen Schwingungen auf den unterschiedlich gestalteten Platten. Vibrationen und Klänge machen die fünf Stationen unter der Klosterlinde zu akustischen Fenstern.

Bezug zum Ort herstellen

„Passanten können an die Stationen herantreten und die Töne an der Mauer wahrnehmen“, sagt die in Köln und Brüssel lebende Künstlerin. Sie hatte sich für eine Teilnahme am IntraRegionale-Projekt mit Ausstellungen an zwölf Orten in der Region Hannover beworben. Dabei hatte Franziska Windisch frühzeitig den Platz unter der Klosterlinde in Barsinghausen für sich favorisiert. Denn die Kunstwerke sollen einen direkten Bezug zum jeweiligen Standort herstellen, „und die Idee für meine Klangkunst habe ich ganz schnell entwickelt, nachdem ich den Ort im März zum ersten Mal gesehen hatte“, betont die Künstlerin.

Hört genau hin: Franziska Windisch zeigt, wie die Klangkunst unter der Klosterlinde funktionieren soll. Quelle: Frank Hermann

Bereits auf der Heimfahrt im Zug seien die Grundzüge ihres Konzeptes für die fünf akustischen Fenster in der Klostermauer entstanden. Die praktische Umsetzung ihrer Ideen mit Schallwandlern und mit Birkenholzplatten als Membran habe dann deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen.

Töne erklingen tagsüber

Die Installation produziert ihre Klänge während der Ausstellungszeit vom 13. Juni bis zum 18. Juli lediglich tagsüber. In den Nachtstunden sowie bei Veranstaltungen in der Kirche und im Klosterinnenhof werden die akustischen Fenster geschlossen.

In Zusammenarbeit mit der Hörregion Hannover als Kooperationspartner sowie mit dem Kunstverein Barsinghausen als örtlichen Ausrichter gibt es ein Begleitprogramm zur IntraRegionale in der Deisterstadt. Bereits am Sonnabend, 12. Juni, führt der Kunstvereinvorsitzende Carsten Hettwer ein Gespräch mit Franziska Windisch. Dabei will die Künstlerin erste Einblicke und Auskünfte über ihre Arbeit an der Klostermauer geben. Das Gespräch beginnt um 17 Uhr im Klosterinnenhof.

Anmeldungen erforderlich

Wegen der Corona-Einschränkungen sind Onlineanmeldungen über www.hannover.de/intraregionale-zuhoeren unbedingt erforderlich. Die Buchungsbestätigung muss am Eingang vorgelegt werden. Spontane Einlässe kurz vor Beginn des Künstleringespräches sind nicht möglich.

Geplant sind außerdem eine musikalische Andacht zur Nacht am Freitag, 18. Juni, ab 21 Uhr in der Klosterkirche Barsinghausen sowie Workshops mit Franziska Windisch am Sonnabend, 26. Juni, ab 10 und ab 15 Uhr in der Kulturfabrik Krawatte. Für diese beiden Angebote sind ebenfalls Anmeldungen erforderlich.

Von Frank Hermann