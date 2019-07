Isernhagen H.B

Auch der aufblasbare Keil hat so seine Tücke: „Das ist ja überhaupt nicht dicht!“, ruft ein Feuerwehrmann aus der Wedemark seinen beiden Kameraden zu, die gerade mithilfe einer Fußpumpe Luft in den Keil gepumpt haben. Tatsächlich: Das Leck ist nur teilweise abgedichtet, links und rechts läuft weiter Flüssigkeit aus dem Kesselwaggon.

Gefahrgut-Übungszug steht drei Tage lang in Isernhagen

Würde es sich dabei um Salzsäure, Benzin oder einen anderen Gefahrstoff handeln, dann hätten die Feuerwehrleute jetzt ein echtes Problem. Doch es handelt sich nur um eine Übung am Gefahrgut-Ausbildungszug der Deutschen Bahn. Drei Tage lang dient dieser in Isernhagen Feuerwehren aus der Region Hannover als Übungsobjekt für den Ernstfall.

Es wird sich geduzt – und es wird Klartext geredet: „Geht nur bis zum Flatterband. Dahinter ist Betrieb!“, warnt Uwe Lindenberg und deutet in Richtung der beiden Gleise der ICE-Strecke Hannover– Celle. Gefahr droht aber nicht nur von der Seite, sondern auch von oben. „Die Oberleitung ist scharf“, schickt der Leiter des Ausbildungszuges die nächste klare Ansage hinterher. Auch den stromführenden Metallsträngen sollten die Wedemärker Feuerwehrleute also besser nicht zu nahe kommen.

Keile aus Holz oder mit Luft gefüllt

Mit 20 ehrenamtlichen Einsatzkräften ist ABC-Zugleiter Holger Schmidt aus der Wedemark zum Bahnhof Isernhagen gekommen. Gemeinsam wird geübt, was schnell und wirksam hilft, wenn ein Kesselwaggon leckschlägt. Wichtig ist es, den Durchlass schnell zu reduzieren. „Das bringt schon eine ganze Menge“, sagt Lindenberg. Die aufblasbaren Keile sind – wenn man sie richtig einsetzt – ein probates Mittel. Auch ein simpler Holzkeil kann helfen, wenn man ihn denn vorher mit einem Lappen umwickelt. Aufwendiger ist die Methode mit einer Abdichtmatte und einem Hebekissen: Um beides an der richtigen Stelle zu halten, braucht es Gurte – und diese müssen erst mal mit kräftigem Schwung so über den hohen Kesselwaggon geworfen werden, dass sie nicht sofort wieder zurückrutschen.

Güterzüge seien in der Wedemark ja gar kein großes Thema, sagt Schmidt mit Verweis auf die dortige Bahnstrecke. Geübt wird dennoch: „Wir haben die A 7, da kann jederzeit was passieren.“ Lindenberg pflichtet ihm bei: „Was man hier lernt, kann man auch auf Gefahrgutlastwagen auf der Autobahn spiegeln. Tank ist Tank.“

Bahn schult 3500 Feuerwehrleute pro Jahr

Etwa 3500 Feuerwehrleute schulen Lindenberg und seine Mitarbeiter jedes Jahr mit dem bundesweit einzigen Gefahrgut-Ausbildungszug der Deutschen Bahn. An 30 bis 35 Standorten wie dem Abstellgleis am Isernhagener Bahnhof macht der Zug dafür jeweils einige Tage Station.

Dieser besteht aus vier Waggons. Während einer der Wagen die Stromversorgung sicherstellt, dienen die drei anderen direkt der Ausbildung. Im Unterrichtswaggon für bis zu 23 Teilnehmer schult Lindenberg das Wissen beispielsweise über Gefahrgutklassen und deren Kennzeichnung. Ein Ausbildungskesselwagen ist eine Spezialanfertigung aus drei unterschiedlichen Waggontypen. Dort sind 65 verschiedene Armaturen und Sicherheitsventile zu sehen. Für die Praxis steht als drittes ein Kesselwaggon zur Verfügung, an dem die Feuerwehrleute das Erlernte anwenden können. Dort finden sich neun verschiedene Löcher und Risse, durch die Wasser austritt und die es abzudichten gilt.

Ortsbrandmeister: „Eine wertvolle Erfahrung“

Neben den Wedemärkern und 20 Einsatzkräften der Stadtfeuerwehr Barsinghausen nutzten auch 23 Ehrenamtliche der Ortsfeuerwehr Isernhagen H.B. das Übungsangebot, auf das man wegen der großen Nachfrage oft jahrelang warten muss. „Für uns war das definitiv eine wertvolle Erfahrung“, sagt H.B.s Ortsbrandmeister Tobias Plesse. Zwar verfügt seine Ortsfeuerwehr nur über eine Basisausstattung für Gefahrguteinsätze – sie würde im Alarmfall also Unterstützung spezialisierter Kameraden erhalten. Schaden kann das neu erworbene Wissen dennoch nicht: „Unsere Ortsfeuerwehr würde im Alarmfall den Einsatz beginnen und der Gefahrgutzug dann erst nachrücken.“ Und deshalb ist es gut zu wissen, wie der Holzkeil richtig hält.

Von Frank Walter