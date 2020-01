Islandpferdefreunde planen neues Vereinsjahr

Rohrsen/Steinhude

Mittlerweile schon Tradition: Jedes Jahr im Januar treffen sich die Islandpferdefreunde Deister- Sünteltal zu einer Familienwanderung, um über das vergangene sowie das kommende Jahr zu plaudern.

Nach einem zweieinhalbstündigen Spaziergang durch das Ostenmeer und das tote Moor in Steinhude kehrte die Gruppe in der Leinenfabrik ein. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen wurde die Gruppe zu einer Betriebsbesichtigung abgeholt, um einen Blick hinter die Kulissen der ältesten Webereien Deutschlands, die 1765 gegründet wurde, zu werfen.

Bei einem geführten Rundgang erfuhren die Vereinsmitglieder vieles über die Geschichte des Webens in Steinhude und die Geschichte der Weberei Seegers und Sohn, die heute bereits in der neunten Generation geführt wird. Der Ausflug kam bei den Vereinsmitgliedern gut an - so gibt es auch schon Anregungen für die Familienwanderung im kommenden Jahr.

Das Vereinsjahr 2020 beginnt bei den Islandpferdefreunden mit der Jahresversammlung am 8. Februar um 19 Uhr im Restaurant Metaxa in Eimbeckhausen. Im April findet dann ein allgemeiner Reitlehrgang mit Omar Ingi Omarsson statt; für Vereinsmitglieder ist der Kurs vergünstigt. Im Mai schließt sich ein Fitnessworkshop für Reitende statt. Bereits seit dem vergangenen Jahr wird immer donnerstags ein Fitnesstraining für Reiter angeboten.

Der Termin des Vereinsturniers in Rohrsen wurde in diesem Jahr auf Sonnabend, 18. Juli, gelegt. Nach dem Turnier ist ein Flammlachsessen geplant.

Von red