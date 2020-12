Barsinghausen

Es war ein besonderes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. In Barsinghausen ist in den vergangenen zwölf Monaten auch neben Corona viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Das ist künftig Barsinghausens erste Familie

Barsinghausen hat ein neues Stadtoberhaupt: Ende Januar tritt Henning Schünhof sein Amt als Bürgermeister der Deisterstadt an. Auf dem Bild ist er gemeinsam mit seiner Frau Melanie und den Söhnen Jannik (links) und Hendrik zu sehen. Quelle: Andreas Kannegießer

Sein neues Amt als Barsinghäuser Bürgermeister wird Henning Schünhof ( SPD) Ende Januar antreten. Der Sozialdemokrat hatte sich im November in zwei Wahlgängen gegen eine Mitbewerberin und drei Mitbewerber durchgesetzt. Für viele überraschend war vor allem der deutliche Vorsprung, mit dem sich Schünhof in der Stichwahl gegen seinen Kontrahenten Roland Zieseniß ( CDU) durchsetzte. Schünhof tritt sein Amt mit dem Versprechen an, jederzeit ein „offenes Ohr“ für die Anliegen von Bürgern zu haben.

Feuerwehr rückt zu drei Großbränden aus

Die Löscharbeiten am Nachtigallweg gestalten sich schwierig. Quelle: Jennifer Krebs

Wie glimpflich ist das ausgegangen: Bei Großbränden an der Runden Straße, am Nachtigallweg und an der Osterfeldstraße werden die Einfamilienhäuser durch die Flammen weitestgehend zerstört, aber die Bewohner können sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Bürger machen mobil gegen ICE-Trasse

100 Teilnehmer kommen zur Demonstration für mehr Mitspracherecht bei der ICE-Trassenführung. Quelle: Frank Hermann

100 Bürger fordern im Januar bei einer Demo mehr Mitsprache bei der ICE-Trasse. Im November dann der Schock, als die Deutsche Bahn den Bauauftrag erhält. Das ganze nördliche Stadtgebiet kann betroffen sein, wenn entlang der A 2 ausgebaut wird.

250 neue VW-Jobs in Groß Munzel

Im neuen Gewerbegebiet bei Groß Munzel soll das VW-Montagewerk gebaut werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Volkswagen investiert im Barsinghäuser Stadtgebiet: Im neuen Logistikgewerbegebiet bei Groß Munzel soll ein Montagewerk gebaut werden, in dem der Konzern Achssysteme für ein neues Elektrofahrzeug produzieren will. 250 neue Jobs sollen entstehen.

Betreuungsplätze reichen nicht

Der neue Kindergarten an der Heide in Kirchdorf ist derzeit das einzige Neubauprojekt aus dem Kita-Nothilfeplan, bei dem es sichtbar vorangeht. Quelle: Andreas Kannegießer

Obwohl es einen Kita-Nothilfeplan gibt und mehrere neue Kindergärten gebaut werden, warten immer noch 240 Familien auf einen Betreuungsplatz. Gleich bei drei ganz neu zu bauenden Einrichtungen gibt es Verzögerungen im Zeitplan durch fehlerhafte Planungen.

Viel Lob für das Team der Jugendpflege

Das Team der Barsinghäuser Stadtjugendpflege um Jugendpfleger Björn Wende (von links), Sebastian Müller-Giegerich, Tim Krutzky und Christian Schweer hat mit viel Fantasie und neuen Angeboten auf die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie reagiert. Quelle: Frank Hermann

Mit Fantasie und neuen Angeboten hat das Team der Stadtjugendpflege um Jugendpfleger Björn Wende das schwierige Jahr 2020 bewältigt. Die engagierte Truppe erhielt viel Lob unter anderem für den neuen digitalen Jugendraum, die Outdoorsporttage im Sommer und frische Ideen wie die individuell nach Hause gelieferten Basteltüten im Advent.

Zitat des Jahres:

„Für uns war von Anfang an klar, dass wir nicht schließen. Denn es gibt viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen.“

sagte Heidi Rogge, Chefin der Tafel, die mit ihren zwei Ausgabestellen in Barsinghausen und Gehrden bis zu 1000 Menschen versorgt.

Zahl des Jahres: 100.000

Euro spendet eine Barsinghäuserin, die anonym bleiben will, für den Umbau des ehemaligen Anna-Forcke-Stifts an der Bergstraße zu einem stationären Hospiz. Zehn Hospizplätze, außerdem Kleinstwohnungen für Angehörige sollen entstehen.

Menschen des Jahres

Hans Kilp (Zweiter von rechts) ist Marktmeister auf dem Wochenmarkt. Quelle: Janna Silinger

Seit 20 Jahren ist Hans Kilp als Marktmeister für den Wochenmarkt verantwortlich. Von Stadt und Marktgilde gibt es dafür im März eine Auszeichnung. Ans Aufhören denkt der 80-Jährige noch lange nicht. „Ich bemühe mich weiterhin, den Markt voranzutreiben.“

Gerd Köhler Quelle: Andreas Kannegießer

Gerd Köhler (70) begeistert seit mehr als 50 Jahren Kinder für den Handball – nun soll Schluss sein, kündigt der Vorsitzende des Handballvereins Barsinghausen ( HVB) an. Bis zur Jahresversammlung im Frühjahr soll ein potenzieller Nachfolger gefunden sein.

Schwester Barbara Silbe, Äbtissin des Klosters Barsinghausen, ging zum 30. November in den Ruhestand. Quelle: Harald Koch

Äbtissin Barbara Silbe ging im November in den Ruhestand. 20 Jahre stand sie an der Spitze des Klosters Barsinghausen, das weiterhin ihr Zuhause bleibt. Natürlich werde sie dann weiter die Gebetszeiten mitgestalten. Neue Äbtissin wird Ärztin Christine Wahl.

Von Jennifer Krebs, Andreas Kannegießer und Sarah Istrefaj