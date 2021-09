Kirchdorf

Kinder und Jugendliche des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) haben in dieser Woche bei einer Juniorwahl ihre Stimme abgegeben – und sich bei diesem simulierten Wahlgang die richtige Bundestagswahl am 26. September zum Vorbild genommen. Großer Unterschied: Wer seine Kreuze bei der Bundestagswahl machen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, während sich die HAG-Juniorwahl an die jüngeren Jahrgänge der Klassenstufen neun bis 13 (Q2) richtete.

Der Politik-Leistungskurs von Lehrer Lennart Bar aus dem Q-1-Jahrgang hat die Juniorwahl am Gymnasium vorbereitet und durchgeführt – mit Wahlbenachrichtigungen für rund 450 Schülerinnen und Schülern, geheimen Stimmabgaben in den großen Pausen und der Auszählung am Freitag. „Ergebnisse sind ab Sonntag, 18 Uhr, auf der Internetseite www.juniorwahl.de zu sehen“, kündigt der Politiklehrer an.

„Es geht um unsere Zukunft“

Hinter dem bundesweiten Projekt der Juniorwahl stehe das Bemühen, junge Menschen an den Wahlvorgang als wesentlichen Teil einer Demokratie heranzuführen. „Wir wollen zeigen, wie eine Wahl funktioniert, und dass es sich lohnt, dabei mitzumachen und Einfluss auszuüben“, sagt Falk-Lennart zur Horst aus dem Politikkurs.

Die Klasse 10 G 3 bei der Stimmenauszählung für die Juniorwahl an der Goetheschule-KGS. Quelle: Privat

Erstaunt zeigten sich die Organisatoren der HAG-Juniorwahl darüber, dass insbesondere die jüngeren Schülerinnen und Schüler ein großes Interesse am Wahlgang offenbarten. „Das zeigt: Auch die Jüngeren wollen mitreden und gehört werden. Darum sollten auch 16-Jährige bei einer Bundestagswahl schon wählen dürfen, denn es geht um unsere Zukunft“, betont Schüler Mate Peradze.

Wahlbeteiligung liegt bei 73 Prozent

Bundesweit nehmen mehr als 4500 Schulen am Projekt der Juniorwahl teil, in Niedersachsen sind es rund 560 Schulen. Außer dem Hannah-Arendt-Gymnasium hat in Barsinghausen auch die Goetheschule-KGS mitgemacht. Dort organisierte die Gymnasialklasse 10 G 3 gemeinsam mit Studienrat Thomas Mayer den Wahlgang mit 480 Schülerinnen und Schülern aus den Klassenstufen acht bis zehn.

Der Blick auf die Wahlbeteiligung von 73 Prozent bestärkt die KGS-Schülerin Mia in ihrer Meinung: „Ich verstehe nicht, warum die Bundestagswahl nicht schon für junge Leute ab 16 Jahren ist. Dass wir die Wahlbeteiligung senken würden, kann kein Argument mehr sein.“

Von Frank Hermann