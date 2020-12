Kalender zeigt Ansichten aus Ronnenberg und Umgebung

Ronnenberg

Bereits im dritten Jahr hat der Ronnenberger Hobbyfotograf Robert Plattner einen Kalender mit Motiven „Zwischen Ronnenberg und Deister“ zusammengestellt. Wie in den Vorjahren zeigt er Natur- und Landschaftsaufnahmen, zum Beispiel die Kirschbaumallee am Bettenser Berg, die Michaeliskirche und die Wasserbüffel an den Weetzer Stapelteichen. Ferner sind Motive weitere aus Wennigsen, Barsinghausen und Ronnenberg zu sehen.

Die Michaeliskirche gehört zu den Kalendermotiven aus Ronnenberg. Quelle: Robert Plattner

„Die Idee, die Schönheit unserer Umgebung im jahreszeitlichen Wechsel zu zeigen, kommt in der Bevölkerung sehr gut an“, erzählt Plattner. „Es ist schön, dass meine Bilder bei vielen Leuten im Wohnzimmer hängen und sie durch das Jahr begleiten.“

Corona regt zu weiteren Fototouren an

In diesem Jahr hat sich Corona auch auf die Fotos im Kalender ausgewirkt. „Wie viele Menschen haben meine Frau und ich die Phase der ersten Kontaktsperre verstärkt für Spaziergänge und Radtouren in der Natur, die wir besonders intensiv empfunden haben, genutzt“, sagt Plattner. „Die dabei entstandenen Aufnahmen gefallen uns besonders gut.“

Der Kalender im Format DIN-A3 quer ist ab sofort zum Preis von 20 Euro in den Buchhandlungen Buchfink in Ronnenberg, Lesezeichen in Gehrden, Buchhandlung am Thie in Barsinghausen sowie bei Plumhoff in Empelde erhältlich. Die genannten Buchhandlungen sind auch während des Lockdowns telefonisch und online für Bestellungen erreichbar.

Von Uwe Kranz