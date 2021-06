Gehrden/Ronnenberg/Barsinghausen/Wennigsen

Wechsel an der Spitze des Lions Clubs Deister Calenberger Land: Uwe Stiller hat sein Amt an Karola Bernhards abgegeben.

Es war die Rückkehr zu einem Stück Normalität. Nach langer Zeit und erstmals in diesem Jahr fand ein Clubabend des Lions Clubs Deister Calenberger Land als Präsenzveranstaltung statt. Im Club-Restaurant Müller in Göxe hatte sich ein Großteil der Mitglieder zusammengefunden, um im feierlichen Rahmen an der Ämterübergabe teilzunehmen.

Zahlreiche Projekte unterstützt

Der Präsident des vergangenen Jahres, Uwe Stiller, ließ seine Amtszeit Revue passieren und fasste die verschiedenen Projekte und Aktivitäten zusammen. Trotz der zahlreichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie kann der Club ein vielseitiges Engagement im gemeinnützigen Bereich vorweisen. So wurden Schulen in Barsinghausen und Wennigsen beim Konflikttraining der Organisation !Respect e.V., die Triskele-Werkstatt gGmbH bei der Gestaltung des Speiseraums, die Tafel durch Schokoladenhasen für die Kinder, das Freibad Großgoltern bei der Anschaffung einer Rutsche und die Jägerschaft Hannover Land bei der Bepflanzung landschaftlicher Ausgleichsflächen finanziell unterstützt. Des Weiteren wurden junge Landwirte bei der Erstellung von Blühfeldern, der Sprachheilkindergarten Wennigsen und der Hospizdienst mit dem Projekt „Aufgefangen“ gesponsert.

Onlinemeetings statt persönliche Treffen

Uwe Stiller gab die Präsidentennadel des Lions Clubs an die Gehrdenerin Karola Bernhards weiter. Stiller hatte den Club vor einem Jahr in komplizierten Zeiten übernommen. Die Corona-Pandemie machte zahlreiche Aktivitäten nicht möglich. Doch er ließ sich davon nicht entmutigen. Und so würdigte die neue Präsidentin ihren Vorgänger und betonte, wie beispielhaft es ihm gelungen sei, den Club auch ohne persönliche Treffen, sondern allein durch die Nutzung digitaler Medien wie Onlinemeetings zusammenzuhalten. Bernhards hob auch den Beitrag aller Mitglieder zum Gelingen der Clubarbeit hervor.

Ihre Amtszeit möchte die neue Präsidentin unter das Motto „Nichts ist selbstverständlich“ stellen. In ihrer Antrittsrede verwies sie darauf, dass etliche Menschen wohl erst in den vergangenen anderthalb Jahren erfahren und gelernt haben, dass viele Dinge des täglichen Lebens, die sie immer für normal und allzeit verfügbar gehalten hätten, nicht selbstverständlich seien. „Auch trotz des erschwerten Arbeitens seit Beginn 2020 muss es weiterhin oder gerade jetzt Aufgabe des Lions Clubs sein, Menschen zu unterstützen, die mehr als andere auf Selbstverständlichkeiten wie Gesundheit, finanzielle Sicherheit oder soziale Kontakte verzichten müssen“, sagte Bernhards. Ihr zur Seite stehen für das Lions-Jahr 2021/2022 die ebenfalls neu gewählte erste Vizepräsidentin Antrud Schröder sowie der neu gewählte zweite Vizepräsident Ulrich Wittwer.

Von Dirk Wirausky