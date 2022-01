Barsinghausen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag im Kaufland-Supermarkt einen räuberischen Diebstahl begangen. Der Täter entwendete alkoholische Getränke und verstaute diese in seinem Rucksack. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, beim Verlassen des Supermarktes angesprochen und zum Stehenbleiben aufgefordert. Doch der Dieb befreite sich nach Angaben der Polizei aus der für ihn misslichen Lage, indem er den Detektiv an beiden Armen ergriff, zur Seite schubste und die Flucht ergriff.

Auto bei Flucht beschädigt?

Als der Unbekannte in Richtung der Straße Langenäcker floh, kam es zeitgleich zu einer Sachbeschädigung an einem auf dem Supermarktparkplatz abgestellten Autos. Aufgrund von Aussagen anwesender Personen vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen Flucht und Sachbeschädigung. Sie sucht nun nach weiteren Zeugen, die sich telefonisch unter Telefon (05105) 5230 beim Polizeikommissariat Barsinghausen melden können, um Angaben zum Tathergang zu machen.

Von Mirko Haendel