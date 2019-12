Barsinghausen

Die Chancen, dass in nächster Zeit eine Querungshilfe für Fußgänger auf der Hannoverschen Straße in Höhe der Zufahrt zum Neuen Friedhof angelegt wird, stehen offenbar schlecht. Die für die Genehmigung einer Querungshilfe oder sogar einer Fußgängerampel notwendige Zahl von Fußgängern in diesem Bereich wird längst nicht erreicht.

Zudem gibt es auch bauliche Hindernisse: Auf der Westseite der Hannoverschen Straße gibt es beiderseits der Friedhofszufahrt keinen befestigten Gehweg, stattdessen befindet sich ein offener Graben direkt neben der Fahrbahn. Die Anlage eines Fußgängerweges bis zum Spielplatz Klein Basche oder sogar weiter bis zur Einmündung des Langenäckers wäre extrem aufwendig.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Vorstöße auf politischer Ebene gegeben, dass die Bedingungen für Fußgänger auf dem Weg zum Neuen Friedhof dringend verbessert werden müssten. Der CDU-Ortsverband Barsinghausen hatte mehrere Anträge gestellt und sich für den Bau einer Querungshilfe oder einer Fußgängerampel eingesetzt. Allerdings kann die Stadt Barsinghausen ohnehin nicht alleine agieren, weil die Region Hannover als sogenannter Straßenbaulastträger für die Hannoversche Straße verantwortlich zeichnet.

Ampel ist kaum anzuordnen

Verkehrszählungen haben nach Angaben der Verwaltung ergeben, dass die Hannoversche Straße binnen 24 Stunden von etwa 9300 Fahrzeugen befahren wird. In der verkehrsreichsten Stunde des Tages im Berufsverkehr werden demnach knapp 900 Fahrzeuge registriert. Die für eine Querungshilfe dort mindestens erforderliche Zahl von 60 Fußgängerquerungen pro Stunde wird längst nicht erreicht.

„Es ist schwierig bis unmöglich, dort auf Basis der Fakten als Straßenverkehrsbehörde eine Ampel anzuordnen“, sagt Tiefbau-Fachdienstleiter Michael Dettmann. Nach Berechnungen der Stadtverwaltung würde alleine die Ampel mindestens 65.000 Euro kosten, hinzu kämen etwa 100.000 Euro für begleitende, unbedingt notwendige Tiefbauarbeiten. Die Kosten für den Fußgängerweg in Richtung Langenäcker sind in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten.

Ortstermin im neuen Jahr?

Die Ratsfraktionen haben während der jüngsten Haushaltsberatungen denn auch kein Geld für eine Querungshilfe oder eine Ampel bereitgestellt. „Die Optionen, die auf dem Tisch liegen, gefallen uns alle nicht“, sagt SPD-Ratsherr Ulrich Burkat. „Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.“ Kerstin Beckmann (Aktiv für Barsinghausen) verweist darauf, dass an der Westseite der Hannoverschen Straße zudem eine Beleuchtung fehle und sämtliche Baukosten bisher nur sehr grob geschätzt seien.

Zudem erinnert Beckmann daran, dass es Diskussionen über die Bebauung des nahe gelegenen Fillinghäuser Feld am nördlichen Barsinghäuser Ortsrand gebe. Vor diesem Hintergrund sei das Vorhaben zur Schaffung der Querungshilfe „jetzt noch nicht entscheidungsreif“. Auch die CDU ist von ihrer ursprünglichen Forderung inzwischen abgerückt. „Auch wenn es wehtut: Wir sollten noch nicht entscheiden“, sagt CDU-Ratsherr Karl-Heinz Neddermeier.

Ratsfraktionen und Stadtverwaltung wollen nun im neuen Jahr noch einmal gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten es zur Verbesserung der Situation für Friedhofsbesucher gibt, die zu Fuß aus der Kernstadt kommen. Dazu soll es gemäß Vereinbarung möglichst bald einen gemeinsamen Ortstermin an der Hannoverschen Straße geben.

Von Andreas Kannegießer