Endlich mal wieder Kultur, rausgehen und sich unterhalten lassen – das war bei einigen Barsinghäusern am Sonnabendabend der Grund, trotz Unwetterwarnung ihre Häuser zu verlassen und sich zur Deister-Freilichtbühne zu begeben. Die Freude stand ihnen ins Gesicht geschrieben, als es nach einer kleinen Ansprache von der Vereinsvorsitzenden Julia Nunez-Bartolomé losging.

Eine szenische Lesung war auch für die Veranstalter Premiere. Aber da aufgrund der Pandemie Proben erst seit Mai wieder erlaubt sind, blieb den Darstellern nicht viel Zeit. Deshalb entschloss man sich kurzerhand, aus dem Stück ein Live-Hörspiel zu machen und dieses auf die Bühne zu bringen. Ein großer Vorteil dabei: Abstand halten sollte kein Problem sein.

Robin Jantos spricht Inspektor Harry Bexter. Quelle: Janna Silinger

Neben der Regie saßen acht Darsteller auf der Bühne. Ihre Rollen waren jedoch deutlich erkennbar, insbesondere die Hauptdarstellerin, Reinigungskraft Lily. Passende Kleidung und jede Menge Accessoires verrieten, wer wen spielte. Trotzdem stellten die Schauspieler sich zunächst vor und sagten, wen sie sprechen würden.

Lily bringt alle zum Lachen

Insbesondere Lily schien dem Publikum zu gefallen. Mit ihrem perfekten Berliner Dialekt schaffte sie es immer wieder, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Auch wenn die Geschichte für Lily an sich gar nicht so angenehm verlief: Beim Saubermachen im Büro findet sie ihren Chef – erstochen auf einem Stuhl sitzend – und alarmiert darauf Scotland Yard. Als Inspektor Bexter jedoch vor Ort aufschlägt, ist die Leiche verschwunden. Nun versucht Lily mit allen Mitteln zu beweisen, dass sie nicht bloß zu tief ins Glas geguckt hat, sondern es tatsächlich eine Leiche gibt.

Obwohl die Darsteller während der eineinhalb Stunden ihren Platz nicht verlassen, nicht umher laufen, mit wirklich wenigen Mitteln arbeiten, gelingt es ihnen, ein lebhaftes Stück auf die Bühne zu bringen – und das auf der einen Seite durch die Art wie sie sprechen, wie sie die Worte betonen, auf der anderen Seite aber durch Mimik und Gestik, die auch im Sitzen das schauspielerische Können der Sprecher unter Beweis stellen.

Während die Schauspieler nass werden, können die Zuschauer mit Regenjacken und Schirmen das Stück verfolgen. Quelle: Janna Silinger

Drei weitere Aufführungen geplant

Es fing am Sonnabend bei der Premiere zwar immer mal wieder an zu regnen, doch die rund 100 Gäste blieben auf ihren Plätzen. Erst 15 Minuten vor Schluss, als der Regen sehr stark wurde, zogen sich einige in den hinteren Bereich unter das kleine Regie-Dach zurück. Die Darsteller jedoch hielten wacker die Stellung – und waren zum Schluss klitschnass. Dafür bekamen sie auch kräftigen Applaus. „Es war wirklich toll. Vor allem Lily war herrlich“, sagte eine junge Frau hinterher, die sich das Stück zusammen mit ihrem Freund angeschaut hat. „Bis auf den Regen. Das war schade“, fügte dieser hinzu.

Trotz starken Regens blieb das Publikum bis zum Schluss. Quelle: Janna Silinger

„Wir haben englisches Wetter, passend zu einem englischen Stück“, sagte Freilichtbühnen-Chefin Nunez-Bartolomé zum Schluss. „Vielleicht sollten wir beim nächsten mal etwas Spanisches aufführen.“ In dem Moment fing es an, wie aus Kübeln zu schütten und das Gelände leerte sich in Windeseile.

Hier gibt es Karten Die Deister-Freilichtbühne zeigt „Keine Leiche ohne Lily“ noch dreimal: am Sonntag, 15. August, 16.30 Uhr, am Freitag, 27. August, 20 Uhr und am Sonnabend, 28. August, 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen 10 und 15 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 6 oder 9 Euro. Plätze lassen sich online über die Internetseite der Deister-Freilichtbühne, www.deister-freilicht-buehne.de, vorbestellen. Die Veranstalter bitten darum, die Corona-Regeln zu beachten. Freie Plätze zwischen den Gruppen werden im Sitzplan automatisch blockiert, damit die üblichen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Familienstück in dieser Saison sind „Die Wawuschels mit den grünen Haaren“. Außerdem spielt die Deister-Freilichtbühne noch „Frau Müller muss weg“, die Komödie hat am Freitag, 30. Juli, um 20 Uhr Premiere. Es gibt noch Karten.

