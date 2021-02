Barsinghausen

Die Nachfrage von Barsinghäuser Eltern nach einer Notbetreuung in einem der eigentlich geschlossenen Kindergärten im Stadtgebiet ist weiterhin riesig. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung sind sämtliche eingerichteten Notgruppen voll belegt. In der vergangenen Woche haben demnach insgesamt 511 Mädchen und Jungen die verschiedenen Betreuungseinrichtungen mit Notbetrieb besucht. „Wir haben in einigen Gruppen die vom Land anvisierte Größe von 50 Prozent überschritten“, berichtet Claudius Reich, Leiter des städtischen Kinderbetreuungsamtes. In einigen Fällen sei auch die in der Landesverordnung zulässige Zahl der sogenannten Pufferplätze ausgeschöpft worden.

Verständnis für Probleme in Familien

Die Stadtverwaltung hat Verständnis für die schwierige Situation in vielen Familien. Nach Einschätzung des Ersten Stadtrates Thomas Wolf kommen viele Mütter und Väter angesichts der langen Dauer des Corona-Lockdowns zunehmend an ihre Grenzen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Kindergärten, Krippen und Großtagespflegen seit mehr als zwei Monaten geschlossen sind“, sagt Wolf. Homeoffice und Kindererziehung unter einen Hut zu bekommen, stelle für viele Betroffene sicherlich eine ständig wachsende Belastung dar. Das gelte insbesondere dann, wenn es in den eigenen vier Wänden nur wenig Platz gebe, betont Wolf. „Dann sind die angesprochenen Grenzen schnell erreicht.“

Für das Personal in den städtischen Betreuungseinrichtungen ist die momentane Arbeitssituation nach Angaben von Reich ebenfalls eine große Herausforderung. Einerseits fehlten einige Betreuungskräfte, weil sie erkrankt seien oder weil sie aufgrund einer chronischen Erkrankung oder ihres Alters vor einer Ansteckung geschützt werden sollten, erläutert der Amtsleiter. „Viele der verbliebenen Kolleginnen und Kollegen haben hingegen Angst, dass sie sich bei ihrer Arbeit mit dem Coronavirus infizieren können.“ Sie seien deshalb hin- und hergerissen zwischen dem Fürsorgegedanken und der Sorge um die eigene Gesundheit.

Kindern fehlen Kontakte

Die Kinderbetreuungsexperten der Verwaltung sind sich sicher, dass den Jungen und Mädchen in Zeiten des Lockdowns unter anderem die Kontakte zu Gleichaltrigen fehlen. „Für die Entwicklung der Kinder ist die Schließung der Einrichtungen nicht förderlich“, betont Reich. Das Spielen und Toben mit den Freunden in der Gruppe sei sehr wichtig, um die Situation zu verarbeiten. „Die aktuellen Regelungen lassen dies aber leider nicht zu.“

Aber nicht nur der Mangel an Kontakten zu Gleichaltrigen bedeutet nach Aussage des Amtsleiters eine seelische Belastung für die Mädchen und Jungen. „Die Kinder nehmen die Verunsicherung und die Anspannung bei den Erwachsenen wahr“, sagt er. Sie könnten sich diese Gefühle bei den Eltern aber nicht erklären, was es für die Kinder noch schlimmer mache. Auch die litten dann indirekt unter Situationen wie drohender Arbeitslosigkeit, Überlastung im Beruf oder Perspektivlosigkeit in den Familien.

Hoffnung auf politische Entscheidungen

Angesichts dieser Situation hofft die Stadtverwaltung auf eine baldige Öffnungsperspektive für die Betreuungseinrichtungen. Nach Wolfs Worten richten sich die Erwartungen auf die für Mittwoch, 3. März, angesetzte Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sollte es dabei keine Entscheidung für eine Öffnung der Einrichtungen geben, will die Stadtverwaltung darüber nachdenken, „ob die Notbetreuungsplätze neu bewertet und vergeben werden müssen“, wie Wolf und Reich erläutern. „Dies ist jedoch eine Maßnahme, die die Stadtverwaltung unter allen Umständen vermeiden möchte“, betont der Erste Stadtrat.

Grundsätzlich gilt bisher, dass Kinder einen Platz in einer Notbetreuungsgruppe bekommen, wenn sie ab Sommer schulpflichtig sind, einen Sprachförderbedarf haben oder ihre Eltern „in einer betriebsnotwendigen Stellung in einem Betrieb von allgemeinem öffentlichen Interesse“ arbeiten. Unter der Adresse notbetreuung@stadt-barsinghausen.de hat die Stadtverwaltung eine spezielle E-Mail-Adresse für Elternfragen zu dem Thema eingerichtet.

Von Andreas Kannegießer