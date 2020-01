Kirchdorf

Ein betrunkener Autofahrer hat sich bei einer Verkehrskontrolle am Sonnabendabend in Kirchdorf zunächst entfernt, ist wenig später aber doch an den Schauplatz der Kontrolle zurückgekehrt. Es stellte sich heraus, dass er nicht flüchten wollte, sondern lediglich austreten musste. Nach Mitteilung des Barsinghäuser Kommissariats hatte eine Funkstreifenbesatzung gegen 20.30 Uhr in der Landstraße einen BMW angehalten, um dessen Insassen zu kontrollieren. Als die Beamten an das Fahrzeug traten, war dieses leer. Kurze Zeit später schlenderte der Fahrer aber wieder auf sein Fahrzeug zu. Er hatte offenbar lediglich einem dringenden Bedürfnis nachgeben müssen, wie die Polizei berichtet. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen Wennigser, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte wenig später den Eindruck der Polizisten: Der Test ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein des 21-Jährigen und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Von Andreas Kannegießer