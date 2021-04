Kirchdorf

Ein Telefongespräch am Steuer ist am Sonnabendnachmittag einem 58-jährigen Autofahrer in Kirchdorf zum Verhängnis geworden. Der Mann war nach Mitteilung der Polizei auf der Landstraße unterwegs und bediente sein Handy, wodurch eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 58-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von Andreas Kannegießer