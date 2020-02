Kirchdorf

Die Bauarbeiten für die Kinderkrippe Kirchelino an der Egestorfer Straße unweit des Kirchdorfer S-Bahn-Haltepunktes kommen zügig voran: Nur gut einen Monat nach der Grundsteinlegung ist am Donnerstagnachmittag der Richtkranz über dem Rohbau befestigt worden. Die Krippe wird zurzeit von Investor Torsten Schneider vom Ingenieurbüro Dörger-Löscher-Schneider gebaut und nach der Fertigstellung an den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) verkauft. Die Hilfsorganisation wird auch den Betrieb der Krippe übernehmen.

Beim Richtfest mit Vertretern der Stadtverwaltung, der am Bau beteiligten Unternehmen und den Nachbarn herrschte durchweg Freude über den schnellen Fortschritt des Bauprojekts. „Bisher ist alles genau so gelaufen, wie wir das erhofft hatten“, sagte Schneider. „Wir wollen unbedingt in diesem Jahr mit dem Bau fertig werden.“

ASB-Kreisverbandsgeschäftsführer Jens Meier dankte Bürgermeister Marc Lahmann „für das Vertrauen, das wir von der Stadt erhalten“. Als gebürtiger Kirchdorfer sei es ihm eine besondere Ehre, dass der ASB dort künftig Kinder betreuen werde, sagte Meier.

Das Gebäude der Kinderkrippe Kirchelino nimmt Formen an. Seit Donnerstag weht der Richtkranz über dem Gebäude an der Egestorfer Straße. Quelle: Andreas Kannegießer

Spende von Nachbarn

Zimmermann Holger Holthausen sprach den traditionellen Richtspruch in Reimform und ließ auch das Schnapsglas nach dem ersten Prost auf die neue Einrichtung routiniert zerspringen. Für eine Überraschung sorgten Nachbarn der Kinderkrippe: Gerda Giegold hatte anlässlich eines runden Geburtstages auf Geschenke verzichtet und stattdessen eine Spendendose aufgestellt. Die war anschließend so gut gefüllt, dass Giegold nun mit ihrem Partner Klaus Schiebusch einen Scheck über 500 Euro an die ASB-Vertreter überreichte.

Die neue Krippe hat rund 200 Quadratmeter Nutzfläche und bietet Platz für 15 Kleinkinder. Das Investitionsvolumen liegt nach Schneiders Worten bei rund 685.000 Euro. Rund 250.000 Euro davon sind über Zuschüsse des Landes und der Region Hannover abgedeckt, den Rest bringt der ASB-Kreisverband selbst auf. Das zweigeschossige Gebäude ist laut Bauingenieur Schneider so konzipiert, dass es nach dem Auslaufen des Betreibervertrages – je nach Situation in der Zukunft – auch als Zweifamilienwohnhaus nachgenutzt werden könnte.

Auch die erste Mitarbeiterin der Krippe nahm bereits am Richtfest teil: ASB-Chef Meier stellte Tanja Kiene vor, die nur wenige Meter von ihrem künftigen Arbeitsplatz entfernt wohnt.

Von Andreas Kannegießer