Kirchdorf

Großalarm für die Feuerwehren des Löschbezirks Egestorf: Am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer in einem leer stehenden Wohnhaus an der Landstraße in Kirchdorf. Die Regionsleitstelle alarmierte die Ortsfeuerwehren aus Kirchdorf, Egestorf und Langreder. Weil Feuerwehrleute aus Kirchdorf auf dem Weg zum Feuerwehrhaus ebenfalls eine Rauchentwicklung aus dem Dach des Gebäudes bemerkt hatten, wurde nach Mitteilung der Feuerwehr umgehend die Drehleiter der Barsinghäuser Schwerpunktfeuerwehr nachalarmiert.

Am Ort des Geschehens bestätigte sich der befürchtete Brand in dem Haus jedoch nicht. Bauarbeiter hatten in dem Gebäude eine sogenannte Feuertonne angezündet, sodass eine massive Rauchentwicklung verursacht wurde und der Qualm unter den Dachziegeln hervor nach draußen abzog. Laut Feuerwehr wurde die Feuertonne mit mehreren Kleinlöschgeräten abgelöscht. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den Bereich noch mit einer Wärmebildkamera. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Landstraße musste während des Einsatzes kurzzeitig voll gesperrt werden.

Von Andreas Kannegießer