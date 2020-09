Kirchdorf

Wie lange muss die Klasse 1b für den Unterricht an der Astrid-Lindgren-Schule noch in den gläsernen Mehrzweckanbau ausweichen? Offenbar zeichnet sich jetzt eine Container-Lösung ab, um einen zusätzlichen und zudem barrierefreien Klassenraum für die Grundschule zu schaffen. Einstimmig hat sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend dafür ausgesprochen, der Stadtverwaltung einen entsprechenden Arbeitsauftrag zu erteilen.

Mehrzweckraum ist eigentlich Mensa, Aula und Musikraum

Seit Beginn des neuen Schuljahres vor wenigen Wochen dient der Mehrzweckraum als provisorisches Klassenzimmer für die 1b, weil der vierte Jahrgang mit drei Lerngruppen in den Hauptfächern ebenfalls einen zusätzlichen Raum benötigt – und das Schulgebäude voll belegt ist. Schulleiter Erik Dederding sprach zuletzt von einer untragbaren Situation, denn der Mehrzweckbereich wird auch als Mensa, als Aula und als Musikraum genutzt.

Eine Lösung des Raumproblems hatten sich Schule und Stadtverwaltung von einem Container versprochen – zumal der Container auch einen barrierefreien Zugang für einen Erstklässler im Rollstuhl ermöglichen würde. Der Junge wurde im Sommer in der Klasse 1b eingeschult und soll auf Wunsch seiner Eltern weiterhin die Astrid-Lindgren-Schule besuchen.

Schon vorbereitet: Der künftige Standort für den Klassencontainer neben der Sporthalle. Quelle: Frank Hermann

Vor diesem Hintergrund müsste der Klassencontainer für mindestens vier Jahre auf dem Schulgelände stehen. Die Stadtverwaltung hatte daher die Vorbereitungen für den Aufbau eines Container zunächst gestoppt, weil die Politik über Kauf oder Miete entscheiden soll.

Sowohl Schulleiter Erik Dederding als auch Ratsvertreter kritisierten in der Ausschusssitzung am Dienstagabend die Zeitverzögerungen und den Unterricht für die Klasse 1b im Provisorium des Mehrzweckraumes. Auch der Erste Stadtrat Thomas Wolf räumte ein, dass die Raumproblematik und die Beschulung eines Kindes im Rollstuhl ab Sommer 2020 „seit geraumer Zeit bekannt“ sei.

„Prioritäten setzen“

CDU-Sprecher Gerald Schroth sprach in der Sitzung von einem „Skandal, dass so lange nichts passiert ist“. Das bekannte Raumproblem einer Grundschule sei vom zuständigen Amt in der Stadtverwaltung nicht bearbeitet worden. Wenn die personelle Ausstattung nicht ausreiche, „dann müssen wir die Prioritäten bei der Beschulung der Kinder setzen“, sagte Schroth. Ähnlich äußerte sich Günter Gottschalk als Vertreter der SPD-Fraktion.

Den Vorwurf der Untätigkeit wies Amtsleiterin Nadin Quest zurück, schließlich sei der Aufbau eines Klassencontainers neben der Sporthalle bereits vorbereitet worden. „Aber wir haben uns das im Verfahren leichter vorgestellt“, sagte Quest. Für die Sitzung des Verwaltungsausschusses am 29. September kündigte die Amtsleiterin eine Beschlussvorlage für den Aufbau eines Container-Klassenraumes für mindestens vier Jahre an.

Kind fühlt sich wohl in Kirchdorf

Der Vater des Rollstuhlkindes aus Kirchdorf zeigt sich erleichtert über die Entscheidung des Schulausschusses. „Unser Sohn fühlt sich wohl und angenommen in der Klasse. Mindestens die Hälfte seiner Mitschüler kennen ihn schon als Rollstuhlfahrer aus der gemeinsamen Zeit im Astrid-Lindgren-Kindergarten“, erläuterte der Vater den dringenden Wunsch nach einer Beschulung in Kirchdorf.

Als sogenannte Schwerpunktgrundschule für Kinder mit körperlich-motorischer Einschränkung ist in der Stadt Barsinghausen eigentlich die Adolf-Grimme-Schule (AGS) am Langenäcker in der Kernstadt vorgesehen. Allerdings: „Die AGS hat keine behindertengerechten Toiletten“, betonte Schulleiterin Birgit Geyer.

