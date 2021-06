Kirchdorf

Nach jahrelangen Planungen und auch einigen Verzögerungen wegen längerer Bauzeiten sind die Stadt Barsinghausen und die Kirchdorfer Heilig-Kreuz-Kirchengemeinde endlich am Ziel: Der neue Kindergarten Kirchdorfer Arche im Gemeindehaus Arche an der Landstraße ist in Betrieb gegangen. Die ersten Kinder werden bereits betreut, in den nächsten Wochen kommen nach und nach weitere hinzu, bis die Betreuungseinrichtung zum Start des neuen Kindergartenjahres ihre volle Kapazität von 20 Jungen und Mädchen erreichen wird.

Der neue Kindergarten ist Teil des vor rund zwei Jahren von der Stadtverwaltung aufgelegten Kita-Nothilfeplanes, mit dem so schnell wie möglich rund 280 fehlende Kinderbetreuungsplätze im Stadtgebiet geschaffen werden sollen. Zuvor hatte es bereits die „Initiative für mehr Kinderbetreuung in Barsinghausen“ gegeben. Die Stadt ist stolz darauf, dass der Großteil der Pläne bis zum Herbst dieses Jahres umgesetzt sein wird. „Der Kita-Nothilfeplan trägt in flotten Schritten Früchte“, sagte Bürgermeister Henning Schünhof am Donnerstag beim Antrittsbesuch in der neuen Einrichtung. „Ich bin sehr froh, dass wir jetzt so da stehen.“ Die Kommune sei auf einem sehr guten Weg. „Wir mussten uns lange genug mit dem Mangel an Plätzen rumärgern.“

Stadt mietet Räume langfristig

Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf bringt die Stadt Barsinghausen binnen dreieinhalb Jahren insgesamt 19 neue Betreuungseinrichtungen mit fast 400 Plätzen an den Start – von der Tagespflege bis zum Großkindergarten mit 80 Betreuungsplätzen. „Die Kirchdorfer Arche ist aber etwas Besonderes“, betonte Wolf. Die Stadt miete die Räume des Kindergartens für mindestens zehn Jahre an, betreibe die Einrichtung aber in eigener Regie. Der für den Bereich Kinderbetreuung verantwortliche Amtsleiter Claudius Reich erinnerte daran, dass die ursprüngliche Idee gewesen sei, im Gemeindehaus Arche eine Großtagespflege einzurichten. Dann habe sich herausgestellt, dass durchaus ein Kindergarten in die Arche einziehen könne – wegen der begrenzten Raumgröße aber mit maximal 20 Kindern.

In der Kirchdorfer Arche betreut ein vierköpfiges Team mit Einrichtungsleiterin Carina Gdeczyk an der Spitze die Jungen und Mädchen. Das Team ist ganz neu zusammengestellt aus Betreuerinnen, die bereits länger bei der Stadt arbeiten, und neu eingestellten Kräften. „Das birgt die Chance, neue Ideen einzubringen“, sagte Reich.

Schwerpunkt im Bereich Demokratiebildung

In der Kirchdorfer Arche solle ein pädagogischer Schwerpunkt auf den Bereich Demokratiebildung gelegt werden, wie Gdeczyk erläuterte. Das fange beispielsweise schon bei der gemeinsamen Erstellung des Essensplanes an, bei dem jedes Kind mitreden könne. „Ansonsten werden wir auch viel in Feld und Wald unterwegs sein.“

Der Kindergarten ist in einem von der Kirchengemeinde nicht mehr dauerhaft genutzten Teil des Gemeindehauses untergebracht. Der notwendige Umbau der Räume hat nach den Worten von Claudius Reich rund 135.000 Euro gekostet und ist überwiegend von der Stadt und der Region Hannover finanziert worden. Weitere 15.000 Euro hat die Stadt für die Ausstattung des Kindergartens mit Möbeln und Spielgeräten aufgewendet.

„Wir freuen uns, dass wir auf diese Weise das Gemeindehaus beleben können“, sagte Kirchenvorsteherin Claudia Gries. Für die Gemeinde sei es ungewohnt, dass wieder Leben im Gebäude herrsche. „Aber wir freuen uns darauf.“

Von Andreas Kannegießer