Kirchdorf

Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde hat in einem Gottesdienst mit rund 200 Besuchern die Ordination ihrer neuen Pastorin Dorothee Marks gefeiert. Zu den Schwerpunkten ihres Anfangsdienstes im Vikariat gehören insbesondere die Leitung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Außerdem bereitet sich die Gemeinde auf die Festtage anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens vom 24. bis zum 26. September vor.

Sonnenblumen zur Begrüßung

Dorothee Marks beginnt jetzt ihren Anfangsdienst nach Abschluss des Theologiestudiums an der Fachhochschule des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Elstal bei Berlin. Pastor Udo Rehmann aus Elstal nahm die feierliche Ordination der jungen Pastorin vor. Zur Begrüßung erreichten ihr anschließend alle Jugendlichen im Gottesdienst jeweils eine Sonnenblume.

In der Hoffnungsgemeinde übernimmt Dorothee Marks alle pastoralen Aufgaben während ihres Vikariats. Eine der Hauptaufgaben liegt jedoch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Als Folge der Corona-Pandemie kamen zuletzt immer weniger junge Familien mit Kindern in die Hoffnungsgemeinde, bedauert Pastor Roland Bunde. „An verschiedenen Stellen wird Dorothee Marks etwas Neues aufbauen müssen“, sagt der Kollege.

Für Kinder ab sechs Jahren in der Jungschar habe bereits ein Neustart stattgefunden. Auch die Gruppe für Jugendliche ab 14 Jahre funktioniere gut – benötigt laut Bundes aber „ihre Unterstützung und jemanden, der die Fäden in der Hand hält“. Für den Bereich der jungen Erwachsenen seien zudem erstmals wieder Treffen in Präsenz geplant.

Vortrag über die Täufer

Für das Wochenende von Freitag, 24. September, bis Sonntag, 26. September, plant die evangelisch-freikirchliche Gemeinde sogenannte Hoffnungs-Festtage aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens. Das Festwochenende beginnt am 24. September um 18.30 Uhr im Gemeindehaus mit einem Vortrag von Professor Thomas Kaufmann aus Göttingen. Kaufmann gilt als renommierter Kirchenhistoriker und Spezialist für Reformationsgeschichte. Der Vortrag am Freitagabend orientiert sich an seinem Buchtitel „Die Täufer – von der radikalen Reformation zu den Baptisten“.

Im Gemeindegarten beginnt am Sonnabend, 25. September, um 15 Uhr ein Kaffeetrinken. Daran schließt sich um 16.30 Uhr ein Fest unter dem Motto „Gemeinsam auf dem Weg“ an. Den Abschluss der 75-Jahr-Feier bildet ein Festgottesdienst am Sonntag, 26. September, um 10.30 Uhr in der Hoffnungsgemeinde.

Die Gemeinde bittet wegen der Corona-Krise um Anmeldungen per E-Mail an jensonken@aol.com. Für die Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend gilt derzeit die 3-G-Regelung.

Von Frank Hermann