An der Kirchdorfer Astrid-Lindgren-Grundschule ist die Zeit der provisorischen Unterbringung der Klasse 1b in einem Mehrzweckraum demnächst beendet. Der von Schülern, Eltern und Kollegium seit Monaten ersehnte Containerklassenraum ist unmittelbar vor den Feiertagen in Einzelmodulen angeliefert worden, er wird derzeit montiert und ausgestattet.

In der Astrid-Lindgren-Schule müssen die Erstklässler der 1b schon seit Schuljahresbeginn in dem gläsernen Mehrzweckraum neben der Turnhalle unterrichtet werden, der zugleich auch als Aula und Mensa dient. Der Grund: Die beiden überdurchschnittlich großen vierten Klassen bilden in diesem Schuljahr in den Hauptfächern drei Lerngruppen, sodass ein zusätzlicher Klassenraum benötigt wird.

Barrierefreier Raum für vier Jahre benötigt

Während der Planung der zunächst auf ein Jahr ausgerichteten Containerlösung stellte sich aber heraus, dass ein barrierefrei erreichbarer Klassenraum für die jetzige 1b wohl sogar für die gesamte Grundschulzeit von vier Jahren benötigt wird. Ein Schüler der Klasse sitzt im Rollstuhl und soll auf Wunsch seiner Eltern unbedingt in Kirchdorf die Grundschule besuchen, obwohl eigentlich die Adolf-Grimme-Schule in der Kernstadt Schwerpunktschule für Kinder im Rollstuhl wäre.

Die Stadt hat den Wunsch akzeptiert und deshalb den barrierefrei erreichbaren Containerklassenraum hinter der Turnhalle neu geplant und dies von den Ratsgremien absegnen lassen. Weil das Projekt allerdings monatelang nicht erkennbar vorankam, hatte es im Spätsommer und Herbst viel Kritik von Kollegium und Eltern an der Stadtverwaltung gegeben.

Containerklassenraum kostet 130.000 Euro

Nun liegt die Lösung der Probleme offenbar in Reichweite. Insgesamt sieben Containermodule – fünf Klassenmodule und zwei Sanitärmodule – sind auf Tiefladern angeliefert und mit einem Kran über das Turnhallendach hinweg auf den Bauplatz dahinter gehievt worden. Nach Angaben der Barsinghäuser Stadtverwaltung wird daraus nach der Montage ein zusammenhängender, rund 69 Quadratmeter großer Klassenraum entstehen. Darüber hinaus verfügt die Containeranlage über einen kleinen Erschließungsflur mit Toiletten für Jungen und Mädchen und auch ein barrierefreies WC.

Die Gesamtkosten der Containeranlage liegen laut Verwaltung bei rund 130.000 Euro – einschließlich aller Planungs- und Genehmigungskosten sowie der Nebenarbeiten etwa für Pflasterung, Fundamente, Elektro-, Wasser und Abwasseranschlüsse.

Ein Autokran hebt die Einzelmodule für den Klassenraum über das Dach der Kirchdorfer Schulturnhalle hinweg auf den vorgesehenen Bauplatz. Quelle: Privat

Eltern loben Fortschritte

Bei den Müttern und Vätern der Klasse 1b ist die jüngste Entwicklung wohlwollend aufgenommen worden. „Die Eltern sind froh, dass nach langer Verzögerung und vielen Monaten des Wartens nunmehr die Container für den neuen Klassenraum aufgestellt wurden“, sagen die beiden Klassenelternvertreter Sven Wullkopf und Jörg Dreher. „Wir hoffen, dass mit Beginn der Schule im neuen Jahr unsere Kinder in den neu eingerichteten Raum einziehen können, sodass das Provisorium in der Mensa ein Ende hat und die Kinder endlich einen eigenen Klassenraum bekommen.“

Ganz so schnell wird es aber möglicherweise doch nicht gehen. „Die Schule wird den neuen Klassenraum ab etwa Anfang Februar nutzen können“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit – sofern „die Wetterverhältnisse die Restarbeiten zulassen“.

