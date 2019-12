Kirchdorf

Gelungene Premiere für das neue Ehemaligentreffen am Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG): Nahezu 150 frühere Schüler und Lehrer des Gymnasiums nahmen am vergangenen Sonnabend die Einladung zu einem Wiedersehen im Schulzentrum Am Spalterhals an. Künftig soll es solche offenen Treffen alle zwei Jahre jeweils am Sonnabend vor Weihnachten geben.

Jule Schüddekopf (rechts) und Jona Bartholdy (links) aus dem zwölften Jahrgang für eine Ehemaligengruppe durch die Schule. Quelle: Frank Hermann

Konkrete Überlegungen für ein regelmäßiges Treffen ehemaliger Schüler und Lehrer bestehen seit dem 50-jährigen Schuljubiläum 2017. „Beispiele aus anderen Schulen zeigen, dass sich solche Angebote zu festen Terminen kurz vor Weihnachten fest etablieren. Darum haben wir jetzt auch einen Anfang gemacht“, erläuterte HAG-Schulleiterin Silvia Bethe.

Führungen durch die Schule werden angeboten

Jugendliche aus dem zwölften Jahrgang des Gymnasiums hatten Snacks und Getränke für die Besucher vorbereitet. Außerdem boten die Schüler zwei Führungen durch das Schulgebäude an, damit sich die Ehemaligen einen Eindruck von den Veränderungen an der Schule verschaffen oder die Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit auffrischen konnten.

Schulleiterin Silvia Bethe und ihr Vor-Vor-Vorgänger Wilhelm Wortmann schauen sich die Beteiligung der Abijahrgänge beim Ehemaligentreffen an. Quelle: Frank Hermann

Von den bislang 45 Abiturjahrgängen des Gymnasiums waren insbesondere die älteren und die jüngsten Abiturienten stark vertreten. Mehrere Vertreter der ersten Abiturientengeneration von 1974 kamen am Sonnabend in das Foyer des Schulzentrums. „Eine gute Idee, solche Treffen an einem festen Termin anbieten zu wollen. Das lässt sich dann einfach merken“, sagte Annette Burkhard, die sich auf die Gespräche mit ihren früheren Mitschülern und Lehrern freute.

Viele sind dem HAG verbunden

Ohnehin fühle sie sich ebenso wie ihr Ehemann Walter, der auch dem Abiturjahrgang 1974 angehört, der Schule noch eng verbunden. „Wir gehören dem Schulverein an und verfolgen in den Jahrbüchern, was hier alles passiert“, betonte die Barsinghäuserin.

Von einer schönen Möglichkeit, alte Schulfreunde nach längerer Zeit wieder zu sehen, sprach Thomas Struß aus dem Abiturjahrgang 1984. Vielleicht seien viele Ehemalige, die mittlerweile längst nicht mehr in Barsinghausen oder Umgebung wohnen, kurz vor den Festtagen zum Familienbesuch in die alte Heimat zurückgekehrt. „Ich bin jedenfalls gespannt“, sagte Struß.

Zuversichtlich äußerte sich auch der ehemalige Schulleiter Wilhelm Wortmann, der sich das Treffen der Ehemaligen als feste Einrichtung wünscht: „Alle zwei Jahren zu einem festen Termin – das ist genau der richtige Ansatz. Mit der guten Resonanz heute ist hoffentlich die Grundlage für eine neue Tradition am HAG gelegt worden.“

Von Frank Hermann