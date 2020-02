Kirchdorf

Sie leisten Erste Hilfe für die Seele: Notfallseelsorger des Kirchenkreises Ronnenberg, die Menschen in akuten Not- und Unglücksfällen beistehen. Derzeit engagieren sich 14 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter für diese Hilfe von Mensch zu Mensch. Vor 20 Jahren hat der Kirchenkreis die soziale Schnelleinsatzgruppe eingerichtet. Zu den Helferinnen der ersten Stunde gehören Meike Bischoff, Renate Kösel-Görtz, Pastorin Ute Kalmbach sowie Superintendentin Antje Marklein.

16 bis 20 Einsätze pro Jahr

Jedes Jahr absolvieren die Notfallseelsorger laut Ute Kalmbach im Durchschnitt 16 bis 20 Einsätze – bei tödlichen Unfällen und häuslichen Todesfällen ebenso wie bei Suiziden oder beim Überbringen von Todesnachrichten in Zusammenarbeit mit der Polizei. „Wir lassen die Menschen in Krisensituationen nicht allein. Im ersten Moment geht es immer darum, ein Stück weit die Betroffenen aufzufangen und mit ihnen die seelische Not auszuhalten“, erläutert die Kirchdorfer Pastorin.

Seit den Anfängen vor 20 Jahren arbeiten auch Meike Bischoff und Renate Kösel-Görtz in der Notfallseelsorge mit. Meike Bischoff stieg damals als Diakonin in den Dienst mit ein, während Renate Kösel-Görtz aufgrund persönlicher Erfahrungen diese ehrenamtliche Aufgabe übernahm. „Ich habe selbst viel Unterstützung in der Sterbe- und Trauerbegleitung erhalten. Diese Hilfe wollte ich danach an andere Menschen weitergeben“, sagt die Egestorferin.

Nicht viel Zeit, um sich vorzubereiten

Zu den Grundvoraussetzungen einer Notfallseelsorge gehöre es, schnell reagieren und sich auf die jeweiligen Situationen einstellen zu können. Innerhalb von 30 Minuten nach der Alarmierung über die Notrufnummer 112 sollte der Seelsorger am Einsatzort eingetroffen sein. „Da bleibt nicht viel Zeit, um sich vorzubereiten. Es geht um Kinder und Erwachsene, für die plötzlich nach einem Todesfall oder einem Unfall nichts mehr so ist, wie es eben noch war“, betont Antje Marklein.

Die Notfallseelsorger bemühten sich darum, den Menschen in akuten Ausnahmesituationen wieder neuen Halt zu geben und sie zu stabilisieren. „Wir bleiben solange, bis sich die Betroffenen wieder gefestigt haben und Angehörige oder Nachbarn die Betreuung übernehmen können“, sagt die Superintendentin. Darum beschränke sich die Notfallbegleitung immer nur auf eine kurze Begegnung – ganz unabhängig von Konfession oder Religion der Personen in Not: „Wir kommen in jedem Fall“.

Auch die Helfer müssen in den Alltag zurückkehren

Notfallseelsorger erhalten vor ihrem ersten Einsatz eine Basisausbildung für die Seelsorge im Ehrenamt. Daran schließen sich Fort- und Weiterbildungen an. Bei Bedarf gibt es auch Supervisionen und Fallbesprechungen, um die kräftezehrenden Aufgaben bewältigen zu können. Zu Entlastung der Helfer tragen auch Gespräche untereinander sowie feste Rituale bei: „Im Einsatz müssen wir eine Rolle spielen, die Starken und Stabilen sein. Danach können wir den Druck von uns lassen und wieder in den eigenen Alltag zurückkehren“, erläutert Marklein.

Im Jahr 2019 haben die Notfallseelsorger nach Angaben von Ute Kalmbach, Koordinatorin des Helferkreises, viele Einsätze bei Unfällen und Suiziden in Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg betreuen müssen. Zudem kümmern sich die Seelsorger bei Bedarf auch um die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der kirchlichen Notfallseelsorge beginnt am Sonntag, 23. Februar, ein Festgottesdienst um 15 Uhr in der Kirchdorfer Heilig-Kreuz-Kirche. Im Anschluss besteht die Gelegenheit zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus Arche. Auskünfte zur Notfallseelsorge gibt es bei Ute Kalmbach unter der Telefonnummer (05105) 585206.

