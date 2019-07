Kirchdorf

Starker Beginn für die 33. Feriensportwochen (Fespowo): Mehr als 80 Jungen und Mädchen haben am Montag in verschiedenen Altersgruppen an diesem sportlichen Ferienprogramm der Stadtjugendpflege teilgenommen. Zuvor hatten Bürgermeister Marc Lahmann sowie die beiden Hauptorganisatorinnen Celine Homeyer und Mel...