Die Stadt Barsinghausen betreut nach Angaben von Andrea Dräger vom Fachdienst Soziales derzeit 187 Asylbewerber. Zum Vergleich: In den Jahren 2015 und 2016 kümmerte sich die Stadt um bis zu 650 Menschen, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet waren. Von den 187 Personen leben 70 im Wohnheim an der Max-Planck-Straße sowie 60 im Wohnheim am Rottkampweg. Hinzu kommen die Unterkünfte an der Hannoverschen Straße.

Darüber hinaus bietet die Stadt für eine Übergangszeit auch Wohnraum für 23 anerkannte Flüchtlinge, die nach Abschluss ihres Verfahrens in die Zuständigkeit des Jobcenters fallen. Viele anerkannte Asylbewerber haben laut Dräger mittlerweile einen Arbeitsplatz gefunden, häufig als Lagerarbeiter in der Logistikbranche. Momentan kämen nur noch in Einzelfällen oder im Familiennachzug weitere Flüchtlinge nach Barsinghausen.nn