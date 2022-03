Kirchdorf

Die Welle der Hilfsbereitschaft in Barsinghausen und Umgebung für die notleidenden Menschen in der Ukraine ebbt nicht ab. Innerhalb weniger Tage hat die Schulgemeinschaft des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) in einer Spendenaktion mehr als 130 Kartons mit Hilfsgütern gesammelt. Außerdem beteiligen sich immer mehr Klassen am Kuchen- und Waffelverkauf zugunsten der Ukraine-Hilfe.

Zum Abschluss der Sachspendensammlung haben Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte am Mittwoch die prall gefüllten Kartons an die Stadt Barsinghausen übergeben – für den Weitertransport in die ukrainische Partnerstadt Kovel. Die Spenden wiegen laut HAG rund 2,6 Tonnen und umfassen Zahnbürsten, Decken, Babynahrung, Konserven, Kuscheltieren und viele Dinge mehr.

„Das übertrifft unsere Vorstellungen“

„Dieses Ergebnis übertrifft unsere kühnsten Vorstellungen“, sagte HAG-Lehrer Lennart Bar, der mit Kollegin Nele Schweitzer die Spendensammlung organisiert hatte. Nicht nur allein die große Spendenbereitschaft, sondern auch die Unterstützung beim Sortieren und Verpacken sei überwältigend.

Jeder Euro hilft: Der Waffel- und Kuchenverkauf zugunsten der Ukraine-Hilfe geht am Hannah-Arendt-Gymnasium bis zu den Osterferien weiter. Quelle: Frank Hermann

Außerdem kauften viele Schülerinnen und Schüler sowie deren Familienangehörige die dringend benötigten Dinge für die Kriegsopfer in der Ukraine ein. „Zum Beispiel nicht nur Zahncremes und -bürsten, sondern auch Reinigungsmittel und Haftcremes für die dritten Zähne älterer Menschen“, erläuterte Nele Schweitzer.

HAG-Leiterin Silvia Bethe sprach von einem großen Bedürfnis innerhalb der Schulgemeinschaft, etwas zu unternehmen und Hilfe zu leisten. Dazu gehöre seit einigen Tagen auch der Verkauf von Kuchen und frisch gebackenen Waffeln in den Unterrichtspausen. Anfangs organisierten Jugendliche des 9. und 10. Jahrgangs den Waffelverkauf, mittlerweile beteiligen sich weitere Jahrgänge an der Aktion.

Aktion bis zu den Osterferien

Mittlerweile seien mehrere Hundert Waffeln zum Stückpreis von einem Euro verkauft worden. Die Einnahmen gehen an den Verein Kinderhilfe Ukraine sowie über das Spendenkonto der Stadt an die Partnerstadt Kovel. „Bis zu den Osterferien soll der Verkauf von Waffeln und Kuchen zunächst weitergehen“, kündigte Silvia Bethe an.