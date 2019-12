Kirchdorf

Sechs Jugendliche aus der Schreibwerkstatt des Hannah-Arendt-Gymnasiums ( HAG) führen mit ihren Geschichten auf die „Wege der Fantasie“: So lautet der Titel eines neuen Buches mit literarischen Beiträgen der Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Ruth Puchta. In einer Lesung für Schüler der sechsten Klassen haben die jungen Autoren am Dienstag kurze Auszüge aus ihren Buchbeiträgen vorgestellt.

Jana Bösche (von links), Nele Schreiber, Merle Kemmesies und Merle Wiedermann lesen aus ihren Geschichten vor. Quelle: Frank Hermann

Kurz vor Weihnachten halten Josefine Streit, Nele Schreiber, Merle Wiedermann, Jana Bösche, Merle Kemmesies und Bennet Kulawik das Buch „Wege der Fantasie“ voller Stolz in ihren Händen. Nahezu eineinhalb Jahre lang haben die AG-Mitglieder ihre Geschichten entwickelt, neue Ideen eingebracht und wieder verworfen sowie an Formulierungen gefeilt. „Da steckt viel Arbeit drin, und es dauert lange, bis ein neues Buch fertig ist“, sagte Ruth Puchta, die mit ihrer AG in den Vorjahren bereits einige Schülerbände veröffentlicht hat – zuletzt im Januar 2018.

Jugendliche helfen mit Tipps

Alle Geschichten aus dem Buch „Wege der Fantasie“ seien in der Schreibwerkstatt entstanden. Bei den wöchentlichen Treffen tauschten sich die Nachwuchsautoren stets ihre Gedanken aus, gaben sich gegenseitig Tipps und Ratschläge. Manchmal helfe es, andere Sichtweisen in die eigene Story mit aufzunehmen und sich nicht orientierungslos in der eigenen Gedankenwelt zu verheddern, erläutert Puchta.

Schüler aus den sechsten Klassen lauschen den Geschichten ihrer Mitschüler aus der Schreibwerkstatt. Quelle: Frank Hermann

Für Merle Wiedermann aus dem achten Jahrgang bietet das Schreiben eigener Texte vielfältige Möglichkeiten, eigene Wege der Fantasie zu beschreiten. Schon in der Grundschule habe sie ihre Vorliebe für das Schreiben entdeckt, seit zwei Jahren arbeitet Merle in der Schreibwerkstatt mit. „Früher habe ich mich viel mit Fantasy befasst, inzwischen kommen immer mehr Krimiaspekte dazu“, beschreibt die Achtklässlerin ihre Schwerpunkte. Wichtig sei ihr vor allem, die Emotionen ihrer Figuren glaubwürdig zu vermitteln. „Das will ich den Lesern gut ’rüberbringen.“

Nach Einschätzung von AG-Leiterin Ruth Puchta sind die Schüler aus der Schreibwerkstatt auch selbst begeisterte Leser, die sich auf diese Weise zum eigenen Schreiben inspiriert fühlen. Derzeit gehören etwa zehn HAG-Gymnasiasten aus den sechsten bis achten Klassen der Arbeitsgemeinschaft an – und setzen sich ebenfalls zum Ziel, künftig ein Buch mit eigenen Geschichten zu veröffentlichen.

Buch kostet 5 Euro

Das Buch „Wege der Fantasie“ hat HAG-Lehrer Lars Schröder gestaltet, der Schulverein hat den Druck vorfinanziert. Erhältlich ist es zum Stückpreis von 5 Euro in der Kleinen Bücherei des Schulzentrums Am Spalterhals.

Von Frank Hermann