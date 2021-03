Kirchdorf

In der neuen ASB-Kinderkrippe Kirchelino an der Egestorfer Straßen haben sich die Jungen und Mädchen rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung schnell eingelebt – trotz der Einschränkungen im Notbetrieb wegen der Corona-Krise. Zusätzlich zur Krippe mit 15 Betreuungsplätzen im Erdgeschoss des Neubaus will der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) als Betreiber im Obergeschoss eine kleine Kindergartengruppe mit zehn Plätzen einrichten.

Start noch nicht im August

„Die Planungen laufen. Aber bis zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im August ist die Gruppe noch nicht fertig“, sagt Tanja Kiehne als Leiterin des Kita-Fachbereiches bei den Samaritern. Baulich sei des Obergeschoss auf einen Betrieb für Kindergartenkinder schon vorbereitet – mit sanitären Einrichtungen, Gruppenraum und Spielmöglichkeiten. „Allerdings fehlen noch die Einrichtung und das Personal“, erläutert Kiehne.

Eine Kombination von Krippe und Kindergarten unter einem Dach biete viele Vorteile für die Jungen und Mädchen. So sei beim Übergang von der Krippe in den Kindergarten kein Ortswechsel erforderlich, und auch das pädagogische Fachpersonal bleibe den Kleinen vertraut. „Sie müssen sich nicht umgewöhnen, sondern wechseln am gewohnten Standort nur vom Erd- ins Obergeschoss“, betont die Fachbereichsleiterin.

Im Corona-Notbetrieb

Von einem gelungenen Start in den Betreuungsbetrieb seit der Eröffnung im September spricht Kirchelino-Leiterin Sarah Krügel: „Die Kinder fühlen sich hier wohl und kommen jeden Tag freudestrahlend in die Krippe.“ Allerdings dürfen wegen des Corona-Notbetriebes derzeit nur maximal neun der insgesamt 15 Kinder in die Krippe kommen.

Krügel berichtet von einem anhaltend großen Interesse vieler Eltern an einem Krippenplatz für ihre Kinder in der Kirchelino-Einrichtung. Etlichen Anfragen habe der ASB bereits eine Absage erteilen müssen. Und es gibt eine lange Warteliste.

Außengelände zum Spielen

Auf dem Kirchelino-Außengelände soll nun zu Beginn des Frühjahres ein Spielbereich sowohl für Krippen- als auch für Kindergartenkinder entstehen. Vorgesehen seien Schaukeln, Rutsche, Wipptiere, ein Hochbeet und ein Sonnensegel. Ein Sandkasten steht bereits inmitten der Rasenfläche. „Wir haben die Geräte bestellt und warten auf die Lieferung“, sagt Sarah Krügel.

Finanzielle Unterstützung bei der Erstausstattung leistet die Stadtsparkasse Barsinghausen mit einem Zuschuss von 500 Euro für den Kauf von Bobbycars und Dreirädern samt Zubehör. „Der erste Fuhrpark für Kirchelino“, sagt Martin Wildhagen von der Stadtsparkasse bei der Übergabe. Für solche Anschaffungen in der Kinderbetreuung verfüge das Geldinstitut über einen Förderetat. „Und das hier ist eine unterstützenswerte Sache. Denn die Kinder warten darauf, endlich draußen spielen zu können“, betont Wildhagen.

Von Frank Hermann