Mehr als 160 Schüler aus allen Jahrgängen und Musikgruppen des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) beteiligen sich mit einem abwechslungsreichen Programm an den beiden Weihnachtskonzerten. Beim ersten Konzert am Mittwochabend war die Aula des Schulzentrums Am Spalterhals voll besetzt. Das zweite Konzert beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, um 18.30 Uhr.