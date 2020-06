Kirchdorf

In die Umbauplanungen für das Schulzentrum Am Spalterhals kommt Bewegung. Architekt Karl-Heinz Gödde von einem Fachbüro aus Gifhorn hat im Schulausschuss am Dienstagabend drei Varianten für das ambitionierte Projekt vorgestellt – mit Variante A als Favoriten. Demnach soll der bestehende D-Trakt für eine weitere Nutzung saniert und die Mensa in einem neu zu errichtenden H-Turm – „im Herzen der Schule“, so Gödde – integriert werden. Die Kosten für diese Variante betragen nach heutigen Schätzungen rund 30 Millionen Euro.

Architekt: Schulzentrum erhält lebendige Mitte

Auf der Fläche des jetzigen H-Traktes mit einem derzeit eingeschossigen Baukörper sieht Gödde in seiner Empfehlung den Bau eines neuen H-Turmes mit drei Geschossen vor. Die Schulmensa zieht aus ihrem separaten Gebäude ins Erdgeschoss – mit Gastraum und etwa 250 Sitzplätzen direkt vis-a-vis der Aula. Auf diese Weise erhalte das Schulzentrum eine lebendige Mitte. Über die integrierte Cafeteria ergeben sich laut Gödde zudem Synergieeffekte für die Nutzung der Aula als Theaterspielstätte.

In die erste Etage des künftigen H-Turmes soll nach den Planungen von Variante A die Verwaltung der Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS) ziehen – mit kurzen Wegen in die LTS-Unterrichtsräume im benachbarten D-Trakt. Dieser wird demnach nicht abgerissen, sondern nach einer gründlichen Sanierung erhalten. Mit seinen drei Geschossen sei der Turm ideal dafür geeignet, die erforderlichen 18 Klassen in jeweils zwei sogenannten Clustern pro Geschoss aufzunehmen.

Abriss ergibt keinen Sinn

Für Gödde ergeben Abriss und Neubau des D-Turmes, wie ursprünglich vom Rat der Stadt Barsinghausen im Dezember 2018 beschlossen, keinen Sinn. „Das Gebäude ist bautechnisch in einem sehr guten Zustand“, betonte der Architekt im Schulausschuss.

Zum favorisierten Konzept gehört außerdem: Der neue H-Turm nimmt im zweiten und dritten Obergeschoss die zusätzlichen Unterrichtsräume für das Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) auf. Wenn die Mensa in die neue Mitte des Schulzentrums zieht, dann wird das bestehende Mensagebäude laut Gödde wegen hohen Sanierungsbedarfs und eines baulich überdimensionierten Platzangebotes mit viel ungenutzter Fläche aufgegeben.

Varianten B und C für Schulzentrum Am Spalterhals

Ähnlich wie Variante A geht auch die Planungsvariante B von einem künftigen H-Turm aus – allerdings mit lediglich zwei statt mit drei Geschossen. Weiterer wesentlicher Unterschied: Der jetzige D-Turm würde abgerissen und durch einen Neubau mit drei Obergeschossen ersetzt. Die LTS-Verwaltung würde im Neubau eines D-Turmes bleiben.

Variante C schließt sich ebenfalls an das Grundkonzept der Variante A an – mit Erhalt und Sanierung des jetzigen D-Traktes sowie mit dem Neubau eines H-Turmes. Jedoch zieht in diesem Entwurf die Schulmensa nicht ins H-Erdgeschoss, sondern bleibt in ihrem jetzigen Einzelgebäude. „Dieses Gebäude wäre dann zeitnah zu sanieren“, erläuterte der Architekt. Die LTS-Verwaltung würde in dieser Variante das H-Erdgeschoss belegen.

27 bis 35 Millionen Euro Kosten

In den Kostenschätzungen wäre Variante B mit rund 35,3 Millionen Euro die voraussichtlich teuerste Lösung, während Variante C bei etwa 27 Millionen Euro liegt. „Stand jetzt“, sagte Gödde.

Nach Angaben des Ersten Stadtrates Thomas Wolf wünscht sich die Stadtverwaltung von den Ratsfraktionen jetzt deutliche Signale, in welche Richtung die Planungen weitergehen sollen. Für die Schulleiter Silvia Bethe ( HAG) und Markus Vehrenkamp (LTS) geht es im weiteren Planungsprozess vor allem auch darum, die Bedarfe der beiden Schulen zu berücksichtigen.

Intensiver kommunizieren

„Das kann in vielen Bereichen nicht der letzte Planungsstand sein. Es ist immer noch ein Prozess und Verhandeln. Wir bitten jedenfalls darum, für die nächsten Schritte intensiver mit uns zu kommunizieren“, sagte Vehrenkamp.

